El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció como "golpe duro" la eliminación matemática de su equipo en la Liga de Campeones, después de un empate (2-2) ante el Bayer Leverkusen que pudo cambiar con un penalti en el minuto 98.

"Resume un poco lo que hasta hoy fue nuestro juego. Todo nos ha costado. Muchos de los partidos que no hemos sumado pudimos haber marcado más goles. El reflejo final con el penalti, lo para el portero, el travesaño, le pega a Carrasco, te marca lo que fue esta primera parte de la Champions", dijo en declaraciones a Movistar Plus, que recoge Europa Press.

El técnico rojiblanco explicó la amargura desde el Metropolitano con la que el Atlético dijo adiós a la Champions, con ese penalti que tuvo Carrasco y que detectó el VAR cuando el árbitro ya había pitado el final. "No buscamos excusas, nos faltó hacer cosas pero hoy el segundo tiempo fue de alto nivel, con un buen juego, situaciones de gol, contragolpes bien resueltos por Oblak, dejándose todo el equipo", afirmó.

"Te da bronca no poder encaminar al menos la posibilidad de seguir en el partido que viene con el Oporto. Cuando el equipo se entrega como hoy en el segundo tiempo me siento identificado. Es un golpe duro, no lo esperábamos, no lo queríamos, no estaba dentro de nuestros planes pero está. Hay dos maneras de seguir: o te pones del lado de la víctima o del lado del fuerte para seguir buscando escarbar donde se puede", añadió.

Por otro lado, el 'Cholo' apuntó a que irán a por la Liga Europa y reconoció que dejaron escapar una buena opción esta campaña de volver a octavos. "Tenemos que ganar en Oporto porque querrán ganar también y el Brujas probablemente pierda en Alemania. Quedamos fuera en un grupo bueno para poder pasar. El año pasado nos costó también", apuntó, recordando las dificultades en Europa.

Disculpas de Oblak

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, lamentó este miércoles, tras la eliminación, "un resultado muy duro", con una "manera cruel", por el penalti fallado ya con el tiempo cumplido, y consideró que la afición "se merece mucho más", al tiempo que la transmitió que todo el conjunto rojiblanco lo siente "mucho".

"Sólo podemos agradecer de corazón el apoyo que nos están dando, que nos están apoyando después de este empate que nos elimina de la Champions. Es increíble. Se merece mucho más. Lo siento mucho. El equipo lo siente mucho, que no hayamos podido dar esa alegría y que no vayamos a seguir en la Champions esta temporada", declaró a 'Movistar' minutos después de la finalización del duelo en el estadio Metropolitano.

"Ha sido una manera cruel. La segunda parte hemos hecho todo para ganar el partido, pero al final los partidos anteriores nos han castigado (las derrotas con el Brujas y el Leverkusen, además del 0-0 con el conjunto belga). No hemos tenido ese poquito de suerte que hacía falta. Estoy muy decepcionado. Es un resultado muy duro", continuó el segundo capitán.