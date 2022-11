La semana pasada, Gerard Piqué anunció su retirada del fútbol profesional y el pasado sábado, se despidió de su afición en un partido fácil contra el Almería. Pero ese no iba a ser su último partido. Este martes se disputó el Osasuna - Barcelona, donde los culés se impusieron por dos goles a uno, y durante el partido, hubo varias situaciones polémicas pero la mayor sorpresa llegó en el descanso.

Piqué comenzó el partido desde el banquillo el partido, pero no tuvo la oportunidad de salir porque en el descanso fue expulsado en el túnel de vestuarios. El central saltó del banquillo al terreno de juego en el intermedio para protestar al árbitro, el extremeño Jesús Gil Manzano y le insultó, según escribió en el acta, publicada en la página web oficial del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol.

"¿Has visto qué córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia, ¡Es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre!" Publicó en el acta.

Sin embargo, este miércoles, el exjugador aclaró la situación. El streamer español Ibai le invitó a su canal de Twitch para conversar acerca de los últimos días, su carrera y sus planes de futuro. En cierto momento de la conversación, salió el tema del árbitro.

"Ayer el arbitraje nos perjudicó y mucho. Fui a hablar con Gil Manzano, le digo que siempre nos perjudica y me expulsa por eso. No le insulto en ningún momento. Señala al delegado y dice que estoy expulsado. El vestuario del árbitro está al lado de mi vestuario y hay un compañero que suelta en el vestuario “me cago en tu puta madre” y el árbitro pone las palabras en mi boca".

Un fútbol, ¿diferente?

"Esto es un show, desde que entras al campo hasta que sales". Piqué ha hecho énfasis en la evolución que las nuevas generaciones necesitan de un deporte como el fútbol. "La gente de hoy en día le interesa más lo que pasa fuera del campo que lo que pasa dentro", ha comentado el exfutbolista. Asimismo, ha recalcado que ahora muchos consumen más el mercado de fichajes que el propio producto en sí. "Y eso la gente no se da cuenta. La gente le da más importancia al 'salseo' de después que el partido".

"Una propuesta que haría, por ejemplo, sería que en la prórroga, cada tres minutos se fueran eliminando un jugador de cada equipo, y hasta que se marque un gol". Asimismo, el exjugador ha afirmado que eliminaría los penaltis, "me parece ser de cafre, no tienen ningún sentido, no pasa el mejor, pasa cualquiera", ha comentado. Asimismo, otra novedad que implementaría sería que los árbitros salieran a hablar para explicar el porqué de las cosas, por qué han pitado lo que han pitado e incluso poder admitir sus errores.