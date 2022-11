El Al-Qázeres retrocede en Azkoitia

Un mal inicio y la inoperancia a la hora de desactivar la férrea defensa local dejaron sin premio a un Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura que cayó en Azkoitia (58-52). Las cacereñas solo fueron capaces de anotar en pequeñas rachas ante un Domusa Teknik ISB que supo jugar sus cartas para prolongar su buena racha de resultados.

Domusa Teknik ISB impuso un alto ritmo desde el inicio, con una férrea defensa y un contragolpe letal que dejaron a Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura completamente fuera de juego. Y es que, durante los primeros 4 minutos de partido las extremeñas no es que no consiguiesen anotar una sola canasta, es que apenas consiguieron lanzar una vez a canasta. Un bagaje que se completaba, además, con 4 balones perdidos y que permitió a las locales colocar el 12-0 en el marcador.

Andersen conseguía romper el maleficio y a partir de ahí las de Jesús Sánchez firmaban un parcial de 3-11 que parecía meterlas en el partido (15-11, minuto 7).

Pero se atascaban de nuevo las visitantes, que no volvían a ver aro en lo que quedaba de cuarto para llegar al minuto 10 con 20-11 en el luminoso.

La dinámica cambió en el segundo cuarto, con un Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura mucho mas efectivo. El cambio de defensa por fin daba frutos y el equipo ganaba en ritmo y confianza para firmar un 0-9 que igualaba el marcador a 5 minutos para el descanso (20-20). Aunque conseguía reaccionar el Domusa Teknik ISB, que con su equipo titular de nuevo en pista recuperaba cierto control, llevando el partido a una fase de igualdad máxima que se prolongó hasta el descanso, al que se llegaba con 27-28 en el marcador.

REACCIÓN SIN CONTINUIDAD

Ya en el inicio del tercer cuarto las extremeñas trataron de imponerse con un nuevo cambio de defensa. Había que cortar las penetraciones del rival y buscar el contragolpe. Lo consiguieron a medias y durante los tres primeros minutos del cuarto el conjunto vasco no vio aro. Mientras, las visitantes conseguían abrir una pequeña brecha de cinco puntos (27-32). Pero Domusa Teknik ISB encontró pronto la solución a sus problemas y un triple de Iparragirre y otro de Lizarazu las volvían a colocar por delante (33-32, minuto 25).

Volvían a atascarse las extremeñas ante la presión en toda la cancha del conjunto local y solo desde la línea de tiros libres conseguían anotar, lo que no evitaba que las de Joseba Lizarralde ampliasen su renta poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, castigando cada error de su rival para irse de nuevo de 7 puntos a falta de casi tres minutos para el final del tercer cuarto (41-34). Una diferencia que las extremeñas no conseguían reducir pese a que un tiro libre y un triple de Celia García le permitían que la situación no se agravase (45-38).

Kate Andersen y un triple de Sira Hisado daban aire a las visitantes en un inicio igualado en el último cuarto (48-45). Las defensas se imponían a los ataques y aunque Domusa Teknik ISB se mantenía por delante, las cacereñas las seguían de cerca (52-49, minuto 35). Sin embargo, un triple de De Barros daba alas a las locales que de ahí al final del cuarto volvían a secar por completo el ataque visitante para acabar anotándose la victoria (58-52).