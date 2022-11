El Cáceres está apremiado en su visita a otro recién ascendido

No halla la paz el Cáceres Patrimonio de la Humanidad esta temporada. Este sábado vuelve a jugarse muchísimo en su visita al Bueno Arenas Albacete Basket (19.30 horas) porque en caso de derrota podría incluso caer a zona de descenso. El equipo de Roberto Blanco necesita imperiosamente darse un chute de confianza, como el que consiguió tras las victoriosas visitas a Oviedo y Castellón. Si no es así, y otro recién ascendido como el Cantabria el pasado domingo vuelve a dejarle en evidencia, será el momento de preocuparse. Y muy seriamente.

El fiasco ante el conjunto de Torrelavega ha pasado ya factura. Se abría la puerta a una dinámica positiva al fin y el pinchazo fue monumental, con el agravante de producirse ante el creciente público del Multiusos. Ante un oponente que lleva el mismo balance de victorias-derrotas (2-5) toca apretar los dientes una vez más, algo que asegura Blanco que se ha hecho durante la semana. El técnico reconoció antes de montarse en el autobús con sus jugadores rumbo a Albacete que han sido unos días duros.

«Todo está en nosotros, en nuestra capacidad de saber sufrir, de recuperarnos. Tenemos que fijarnos en lo que no estamos haciendo bien que de quien tenemos delante. El momento ahora es de pensar en nosotros, creer en que somos los únicos que podemos salir de esta situación comprometida», expuso Blanco, que sí sostuvo que el trabajo ha sido «difícil, pero productiva, tanto a nivel de trabajo táctico, buscando conexiones en los quintetos, entre otros aspectos, como de recuperación anímica por esa presión de los resultados».

Según dijo, ha habido «muchas conversaciones personales con los jugadores, explicando lo que es jugar en Cáceres, jugar esta liga, no porque no lo sepan, sino por tocar ciertas fibras que hacen falta, también con mucho trabajo táctico».

ALREDEDOR DE VECVAGARS

Muchas miradas están posadas sobre Kaspars Vecvagars, el teórico tirador de referencia en el equipo y que ante Cantabria no conectó ninguno de sus ocho lanzamientos. «La conversación con él ha sido la más sencilla de todas. Una de las tardes vimos vídeos individuales mientras se hacía un trabajo de tiro en pista. No había ninguno sobre él porque le dije que lo único que necesitaba era tener confianza para meter los tiros que no está metiendo, que estuviese tranquilo y que su cabeza no se fuese solo al fallo. Lo agradeció porque a veces redundar en un problema puede ser una losa mayor. Él trabaja lo indecible en el día a día. Es un gran jugador de equipo y esperamos que pueda hacer el papel para el que se le trajo», contó.

Respecto al rival, indicó que «Albacete tiene la base y las ideas del año pasado, están teniendo problemas como todos porque la liga es muy complicada, y nosotros esta semana tenemos que centrarnos en nosotros». Mencionó la «capacidad ofensiva» del base Gerard Blat, al «todoterreno» John Carroll y al bloque de nacionales. En la plantilla desde luego no hay nombres con un recorrido reseñable en la LEB Oro y por eso mismo un nuevo tropiezo ahondaría en las dudas verdinegras. «Debemos estar concentrados para imponer nuestro juego, nuestro control del ritmo del partido», reiteró Blanco.

Al menos el equipo está al completo, aunque Juan Santos sufrió un golpe un la muñeca durante el último entrenamiento y Julen Olaizola anda renqueante de la rodilla, pero este parece más bien un problema de fondo. Simas Jarumbauskas ha superado la faringitis que le hizo jugar mermado frente a Cantabria.