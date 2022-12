El Cacereño-Coria del Príncipe Felipe, en el aire por las lluvias

El Cacereño-Coria que tiene que jugarse el sábado en el estadio Príncipe Felipe puede ser otra de las víctimas de la borrasca Efraín. La disputa del encuentro, correspondiente a la decimoquinta jornada del grupo 5 de Segunda Federación, está al menos en el aire y el aguacero de los últimos días podría obligar a aplazarlo. El martes, el terreno de juego estaba encharcado. Este miércoles por la mañana ya no había charcos, al menos no eran visibles. Pero la ‘procesión va por dentro’: el terreno de juego está muy blando, anegado de agua porque el maltrecho drenaje, construido hace más de 30 años, no es capaz de absorberla.

«Estamos mirando al cielo constantemente», reconocía Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño, durante la presentación del convenio de patrocinio con el consorcio MásMedio. «Ahora mismo tiene muchísima humedad [el campo] y estamos intentando drenarlo a base de pincharlo, pero el campo necesita un respiro de lluvias de dos o tres días para que esté medio en condiciones para jugar». Ese respiro no es fácil que lo tenga. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este jueves un cien por cien de probabilidades de lluvia entre las doce de la noche y las seis de la mañana. A partir de ese momento la predicción baja al 70% hasta las 12.00 y vuelve a subir al 75% hasta las 18.00 horas. Y para el viernes la cosa no mejora: 95% entre las doce de la noche y el mediodía y 65% a partir de ese momento. Así está el templo pic.twitter.com/nq1PiT5GA5 — paquito (@pakitocc88) 13 de diciembre de 2022 «Si aunque llueva caen menos litros y empieza a hacer aire, se va a secar, pero no sabemos si al final se podrá jugar o no el partido ante el Coria», reconocía Ordóñez. El viernes se tomará la decisión definitiva. «Si no llueve, lo que drene más el aire y el trabajo nuestro, vamos a conseguir que se recupere bastante, pero si el viernes vuelve a caer una cantidad como la de estos días, no va a servir el trabajo que hagamos», explicaba el presidente del Cacereño. Fichajes de invierno A la cita del sábado, si se juega, llegará el Cacereño después de conseguir su segundo triunfo a domicilio, una espina que tenía clavada desde la primera jornada. «El equipo está yendo de menos a más», contaba Ordóñez, que hablaba de las expectativas que había sobre algunos de los jugadores que ahora están empezando a cumplirse. «Y no están todavía al cien por cien». También se le preguntó al dirigente verde sobre el inminente mercado invernal. Los equipos podrán inscribir nuevos jugadores entre el 2 y el 31 de enero y el CPC espera hacer algunas incorporaciones. «Ese tema es deportivo y yo no quiero ni suelo meterme, pero imagino que mínimo cubriremos las dos fichas que tenemos libres», apuntó Ordóñez, que apuntó al cuerpo técnico y la dirección deportiva para la toma de decisiones en ese apartado. En cuanto al megaproyecto en el Príncipe Felipe, el dirigente verde explicó que a partir de febrero puede haber novedades. «En ese mes es cuando se abre la partida de los fondos Next Generation donde podremos anclar nuestro proyecto», apuntó Ordóñez, que se confesó optimista: «Me gustaría que saliese porque sería algo bonito para la ciudad de Cáceres, alto todo bonito para los cacereños y los socios. Y sería un descanso para nosotros, porque evidentemente ya nos apartaría de problemas como el de esta semana por las lluvias y el césped».