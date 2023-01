El Mérida completa la delantera con Rafael González Rodríguez (13 de febrero de 1997, Sevilla), conocido como Chuma. Llega procedente del UCAM Murcia, de Segunda Federación, donde ha jugado 16 partidos en la primera vuelta marcando dos goles. Antes también había pasado por San Roque de Lepe, donde anotó 16 tantos, Xerez CD, Atlético Levante, Córdoba, con el que debutó en Segunda División, y Lebrijana, tras salir de la cantera del Sevilla.

La llegada de Chuma completa la ficha senior que tenía la plantilla romano, por lo que la que resta, para un menor de 23 años, será para reforzar la posición de lateral izquierdo. «Se dio la posibilidad de venir aquí y no lo dudé mucho», ha dicho el jugador en declaraciones difundidas por el club. «Soy un futbolista que le gusta asociarse, jugar de cara y con buenos desmarques. Creo que tengo go y eso puede ayudar mucho», añade al definir sus cualidades. Asegura además estar listo para jugar el domingo contra el San Fernando.

Por otro lado, el club ya ha oficializado el fichaje del centrocampista Dani Lorenzo (5 abril de 2003, Marbella). El marbellí lo hace en calidad de cedido por el Málaga tras haber renovado con el equipo malacitano hasta el 2025. El movimiento ha sido igual que el que hizo David Larrubia y la parroquia emeritense sueña con que el rendimiento del jugador sea similar. En sus primeras declaraciones en los medios oficiales del club, Lorenzo ha reconocido que «estos últimos días se me han hecho muy largos, porque estaba deseando pisar el campo y de ver a los compañeros». Al propio Larrubia hay que agradecerle que haya convencido a su compañero de cantera porque «me ha hablado maravillas de la ciudad, del equipo, del ambiente del vestuario, y creo que va a ser un paso muy importante para seguir creciendo como futbolista. Me ha comentado que es una ciudad muy futbolera así que estoy deseando ver a la afición y que ellos me vean a mí». Se define como un futbolista al que le gusta «tener la pelota, asociativo e imaginativo. Me gusta hacer jugadas diferentes». Por otro lado, ha indicado que Juanma Barrero le ha dejado claro desde el primer momento que «el objetivo es el próximo partido, que hay que afrontarlo como si fuera el último».

El fichaje que todavía no se ha oficializado, aunque el futbolista ya está en la capital extremeña, es el del centrocampista Ben Hamed (20 de julio de 2002, Bertoua, Camerún), que llega procedente del Marino de Luanco.