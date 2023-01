Una de cal y otra de arena para Juanma Barrero. El técnico del Mérida recupera a Nando Copete pero se le cae Kamal. En el caso del delantero, entrará en la convocatoria para disputar algunos minutos en la segunda parte dependiendo de cómo vaya el encuentro de este domingo (18.00 horas) ante el Sanse, pues «esta ha sido su primera semana de entrenamientos con el grupo. Dice que está a gusto, que gira bien, pero ahora tiene que coger el ritmo de competición», apunta el preparador. Por parte del centrocampista, que volvió a una convocatoria la semana pasada tras varios meses de baja, aunque no llegó a disputar ningún minuto, no estará disponible porque en el entrenamiento del jueves «sufrió unas pequeñas molestias y, por precaución, no viene».

El Mérida se aferra a que aún hay margen para no dramatizar Quien podría debutar este domingo es el último fichaje llegado esta misma semana, Ben Hamed, ante la baja por acumulación de tarjetas de Luis Acosta. Es uno de los hombres que ha probado Barrero para ocupar el doble pivote acompañando a Meléndez. Los otros candidatos son «Bonaque, Dani Lorenzo, e incluso Busi, pero todavía no hemos tomado una decisión», reconoce el técnico emeritense. El equipo romano está en su peor racha de la temporada con tres derrotas consecutivas. La explicación que encuentra su entrenador pasa porque «hemos dejado de hacer algunos pequeños detalles que en otros momentos nos han hecho ganar partidos». A pesar de la situación, «espero que no haya ansiedad ni falta de confianza cuando tenemos 27 puntos, porque somos un equipo para estar más cerca del descenso, si ahora hay falta de confianza tenemos un problema». Así pues, la solución pasa por «volver a ser ese equipo atrevido y, por momentos, irresponsable, porque es lo que nos ha llevado a ganar». El Mérida deja escapar un punto en la última jugada Un refuerzo más Por otro lado, el Mérida hará un último movimiento en el mercado de invierno para reforzar el lateral izquierdo con la llegada de David de la Víbora (3 de enero de 2003, Móstoles) procedente del Real Madrid C. Ya está entrenando con el equipo y su nuevo preparador lo define como «un chico muy joven, con buenas condiciones, buen pie, intenso y destacaría que es muy rápido. Puede hacer tanto de lateral como de extremo en alguna ocasión. Se está acostumbrado a nuestra forma de jugar, es una competencia para Álvaro Ramón y para los de arriba de la banda izquierda». Juanma Barrero quiere tener cierta paciencia con él: «Primero que se acople y empiece a hacer los mecanismos que hacemos y, después, a ver qué rendimiento le podemos sacar»