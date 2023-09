¿Ya está descansando después de un verano tan intenso?

Ahora mismo acabo de terminar la temporada. Tras volver del Campeonato del Mundo en Duisburg, en Alemania, donde conseguí la clasificación olímpica y la medalla de bronce en K4 a 500 metros. Además, también conseguí la medalla de oro en el K1-5.000. Seguidamente fuimos a París, a la Tercera Copa del Mundo, y a probar todas las instalaciones donde se van a celebrar el año que viene los Juegos Olímpicos. Ahora mismo me encuentro descansando y, el 2 de octubre, empezamos la temporada, de nuevo en Galicia, con la Selección Española, siguiendo la preparación para el Proyecto Olímpico de París.

Además este fin de semana hemos despedido al presidente de la Federación Extremeña de Piragüismo, Manuel Villarino, ¿cómo le gustaría que se le recordara?

La verdad es que ha sido un palo… me gustaría que se le recordara como una persona muy cercana, amable, siempre a disposición y llevando al piragüismo extremeño por todo lo alto. La verdad que su trabajo ha llevado a grandes logros y siento su pérdida de corazón. Seguiré luchando por dejar también mi granito de arena en este muy buen camino de nuestro deporte.

¿Qué importancia tiene para las deportistas la labor de las federaciones regionales?

Es de gran importancia para todos los deportistas la labor de las federaciones regionales, que hacen que el deporte de la base siga creciendo y siga pudiendo mejorar tanto en las instalaciones, como en llegar a las mejores condiciones en cada competición. Y es algo en lo que hay que seguir mejorando y creciendo porque al final se ve que con ese trabajo se van obteniendo grandes resultados.

Usted este verano ha conseguido ser campeona del Mundo, ¿es el culmen de años de sacrificio?

Esta ha sido mi mejor temporada de toda mi carrera deportiva. Este verano he conseguido ser campeona del mundo en K1-5000, tercera en K4-500 metros en la distancia olímpica y clasificación para los Juegos Olímpicos. Además, en la Copa del Mundo selectiva también conseguimos la plata en K4-500 y el oro en el K1-5000. Además de proclamarme campeona de España, en las distancias olímpicas, desde el barco individual, K1, K2 y K4, y K1-5000 metros. La verdad es que ha sido el reflejo de todos estos años de sacrificio, de constancia y el haber conseguido cumplir mi sueño, como el de cualquier deportista, de llegar a lo más alto del deporte. Es la mayor satisfacción que tengo ahora mismo, que disfruto, que me da mucha más confianza y motivación para seguir trabajando.

¿Cuál es el siguiente objetivo de Estefanía Fernández en 2023?

Mi siguiente objetivo es empezar la pretemporada con la Selección Española en Pontevedra, Galicia, preparando el K4-500 metros. A principios de año tenemos el selectivo nacional, luego el Campeonato de España de Fondo, que es en marzo y el 12 de abril será la Copa del Mundo en Hungría, que es la siguiente competición previa Internacional antes de los Juegos Olímpicos y en la que iremos al 100%, aunque el gran objetivo de la temporada es luchar por el oro olímpico en Paris 2024, que se va a celebrar del 6 al 10 de agosto.

¿Se visualiza en los Juegos Olímpicos el año próximo?

Es un orgullo haber conseguido la clasificación para los Juegos Olímpicos el año que viene, en París, y me siento súper feliz y satisfecha. Ha sido un trabajo muy duro, al final es toda una carrera de fondo en la que año tras año hay que ir demostrando. Estoy muy orgullosa, muy agradecida, me siento muy arropada por mi tierra y es una pasada que también el próximo jueves, día 14, (20.30 horas, en la Plaza España de Mérida) mi ciudad me haga un homenaje público, para sentir todo el cariño de mis paisanos y paisanas, y como siempre digo, nunca remo sola, así que os espero a todos y todas y vamos a seguir, que queremos luchar para estar en lo más alto de París.

¿Con qué apoyos está contando en este camino?

Cuento con grandes apoyos en todo mi camino deportivo y me siento muy agradecida en primer lugar a la Fundación Jóvenes y Deporte, a Clínica Diana, a Patrocina un Deportista, LG y todas las empresas que me están ayudando mucho, con personas como Nieves Mateo y Adela… me siento muy, muy arropada. También destacar a Fortlife, a Inmulocal, que me están ayudando a cubrir todas mis necesidades deportivamente para que pueda seguir cosechando grandes éxitos. Estoy agradecida al máximo e invito a las empresas que quieran sumarse a aportar, ya que todo suma. Estoy muy agradecida también y quiero destacar la labor y el trabajo que hacen la Federación Extremeña y Española, para mí y para todas las personas deportistas.

El piragüismo extremeño está viviendo una época dorada: Estefanía, Juan Antonio Valle, Inés Felipe, Teresa Tirado… ¿Cuáles creen que son los motivos?

El piragüismo extremeño está viviendo una época dorada impresionante, consiguiendo clasificaciones para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, medallas internacionales, Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo y, sobre todo, también a nivel regional y a nivel nacional, con éxitos como los de mi club, Iuxtanam de Mérida. Quiero destacar todo el trabajo que llevo haciendo desde que empecé, desde los 9 añitos, con mi entrenador Julio Moreno en el club. Siempre nos ha enseñado a trasladar los valores de sacrificio, compañerismo, unión, mucho trabajo desde la base y es un orgullo poder ser ejemplo e ir abriendo camino en el deporte, en especial a la mujer, para todas las generaciones que vienen desde atrás. Y vamos a seguir luchando, creciendo, juntas y juntos, que es algo que nos ha caracterizado… por algo somos tierra de conquistadores.

Usted ha trabajado desde muy joven por llegar a la élite en la que ya está instalada. ¿Qué experiencias positivas y negativas le han ayudado a lograrlo?

Ha sido un camino largo en el que ha habido y hay experiencias de todo tipo. Desde los nueve años siempre me he ido poniendo objetivos a corto plazo, y creciendo primero a nivel regional. Campeonatos en Extremadura, Copas, Campeonatos de España, Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo, hasta ahora, con los Juegos Olímpicos. Y he vivido experiencias negativas en las que no he sido capaz de reflejar todo lo que hemos trabajado. En las competiciones también influyen muchos factores, como la salud mental, que es muy importante. La concentración, los miedos, las inseguridades pueden bloquearte y no ser capaz de mostrar todo lo trabajado, pero al final siempre destaco que todas esas experiencias más duras son las que me han hecho más fuerte, me han hecho ser consciente de todo el trabajo que hay que hacer para lograr algo, e intentar ser cada vez un poquito mejor. Y al final yo opino que quien la sigue la consigue, todo llega, y para grandes sueños, grandes sacrificios, siempre hay que confiar hasta el final.

¿Sueña con el podio olímpico?

Sueño 100% con el ello. Una de mis compañeras del K4 es Teresa Portela que en París estará en sus séptimos Juegos, consiguió plata en Tokio y sería genial que ella y todas sumáramos a nuestro palmarés un Oro Olímpico. Confiamos al 100%, tenemos el nivel para ello, competimos con las mejores a nivel internacional y por delante nos quedan diez meses muy duros de mucho trabajo individual y en equipo, mucha concentración y vamos a por ello. A por el oro en París 2024.