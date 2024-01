Arturo Álvarez se propone sacar al Cáceres de su "atasco mental"

Arturo Álvarez tiene una prioridad en su nuevo trabajo como entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad: recuperar al equipo anímicamente de la situación que le ha llevado a ocupar el penúltimo puesto en la LEB Oro. En su presentación de este martes señaló sobre todo aspectos mentales, mostrando al unísono un enorme respeto por la historia del baloncesto en la ciudad.

“He hablado con todos los chicos y los miembros del cuerpo técnico para hacer una radiografía de lo que había. Es un equipo más o menos joven y con muchas ganas de crecer. Sí que tiene un atasco mental, una crisis anímica, pero no en el día a día, sino en los partidos, con esos parciales que se encajan y los jugadores se vienen abajo”, comentó el técnico asturiano. Sí matizó que habría “cambios tácticos que creo que pueden beneficiarnos”, pero lo que reiteró es que “tenemos que limpiar esa mente negativa y ponerla en positivo y que los jugadores crean en ellos mismos”.

Baloncestísticamente, apuntó a que puede variar “algún rol” dentro de la plantilla y “dar a alguno la importancia que me ha transmitido que no tiene”. Y pidió “compartir más el balón y correr más porque en estático estamos padeciendo alguna cosa”. Para ese juego veloz señaló que hay que mejorar defensivamente.

Álvarez apeló a su bagaje profesional, proclamando que se siente capaz de sacar al equipo de los últimos puestos. “Llevo más de 25 años entrenando. Esta va a ser mi séptima ciudad en la LEB Oro. Vamos a intentar a que mi experiencia lleve a Cáceres a ser mejor y ganar el mayor número de partidos”, comentó.

También dedicó capítulo especial a su relación con Extremadura y con la propia ciudad. “La conocí cuando vine a dirigir el campus de José Manuel Calderón hace muchísimos años y la he vuelto a visitar con mis equipos anteriores en LEB Oro, a veces con victoria y a veces con derrota”, contó. A eso añadió una anécdota relacionada con su última experiencia profesional, que fue hasta hace dos meses como ayudante de Dusko Ivanovic en el Estrella Roja. “Hablé sobre su etapa en Cáceres con Nebojsa Ilic, de cuántos puntos había metido y cómo lo había hecho aquí”, indicó. Y es que Ilic, actual director deportivo del histórico club serbio, jugó con bastante éxito temporada y media con el extinto Cáceres CB allá por las temporadas 93-94 y 94-95. “Cáceres está presente en el mundo del baloncesto”, destacó Álvarez.

En esa línea, el sustituto de Roberto Blanco narró que “la directiva me ha explicado lo que significa el Cáceres aquí, aunque yo ya sabía lo que significaba fuera”. “Todos estamos en mantener al club en en una categoría en la que debe estar o yo diría personalmente que incluso más arriba”, añadió.

SIN REFUERZOS… POR AHORA

Mostró agradecimiento a la junta directiva y al también nuevo director deportivo, Joaquín Rodríguez, por la confianza depositada en él. “Espero demostrarlo con trabajo, ganas y motivación para sacarlo adelante. Fue muy fácil decidirme. Había visto partidos del Cáceres y dentro de su capacidad de plantilla entendía que era un equipo que podía mejorar. No lo dudé. Es un reto mayúsculo, pero creo que se puede sacar adelante”, comentó.

Aseguró además que no ha solicitado ningún refuerzo, aunque al mismo tiempo dejó muy abierta la puerta a cambios en la plantilla. “No he pedido nada. Si resulta que como en todos los clubs la gente que lo está dirigiendo dice que hace falta algo, nos pondremos con el tema. Pero estoy concentrado en los que están y no pienso en nada más”, declaró. Tampoco desveló si hay algún tipo de opción en su contrato para que continúe la próxima campaña. “Mi único objetivo es salvar el equipo”, zanjó.

Y que “es una liga muy cara, con situaciones extrañas, equipos grandes que están ahí abajo. Las posiciones en las que estamos queman muchísimo. No es imposible salir de ellas. Es factible, pero debemos tener otra cara y en creer nosotros mismos”, añadió.

Tuvo un último mensaje hacia los aficionados: “me gustaría verles en masa porque les he sufrido en algunas ocasiones. Son muy exigentes porque aquí ha habido mucho baloncesto, y además del bueno. Les voy a rogar que estén cada día con nosotros. Un sexto jugador ayudará a que los jugadores estén al 110 por cien”.

Anteriormente, José Manuel Sánchez, presidente del Cáceres, le había dado la bienvenida. “Nos costó echar al entrenador antiguo (sic) porque era un hombre de la casa, pero ahora mismo estamos supercontentos con Arturo. Tiene un carisma especial, tiene experiencia y sabe de qué va este mundo del baloncesto. Es el ideal y confiamos muchísimo en él”, dijo.