Todas las cuentas del Llerenense para salvarse pasan por ganar

De los seis equipos enfrascados en la infernal pelea por no caer ni al único puesto de descenso que resta ni al de playout en el grupo V de Segunda Federación, el Llerenense es el único que no depende de sí mismo para evitar un posible descenso a Tercera. En el peor de los casos (que todos sus rivales ganaran) daría igual que el Llerenense derrotara al Badajoz el próximo domingo en el Nuevo Vivero. Pero visto desde otro prisma, una cosa queda clara: todas las cuentas de la salvación pasan por ganar al Badajoz. De lo contrario, no hay nada que hacer.

Sólo hay un caso que un empate le valdría al Llerenense, al menos, para jugar el playout. Sería un triunfo del Villanovense en campo del Ursaria en Madrid. No parece sencillo, pero tampoco nada descabellado, ya que los serones, pese a tenerlo casi hecho, no van a relajarse.

En el Llerenense están convencidos de que, si hacen su trabajo con una victoria en Badajoz, alguna combinación les va a llevar a evitar el descenso directo. «Nosotros tenemos que mirar sólo a nuestro partido, que es el que podemos controlar. Hay que ganar y eso no va a ser nada fácil porque ganar en Badajoz, pese a sus circunstancias, no es sencillo» avisa Luismi Álvarez, el técnico.

De ganar, al primer rival que habría que mirar es al Ursaria, que recibe al Villanovense. Si los madrileños no fallan, habría que esperar un tropiezo del Guadalajara, que juega en su casa ante el descendido Mensajero. Parece poco probable este tropiezo. Entonces, habría que mirar al Navalcarnero, que se la juega en el campo del Talavera, un equipo con opciones de Copa del Rey y que cambió recientemente de entrenador. «Ganar en Talavera no es fácil» cree Luismi, que lo ve como un partido donde puede salir la combinación.

Si nada de eso sale, queda la baza del Illescas, con el que el Llerenense tiene ganado el golaveraje particular. El Illescas juega en Segovia con la Gimnástica, que se juega el ascenso directo. Sin embargo, en un triple empate con Ursaria, condena a los de Llerena.

Los triples, cuádruples y quíntuples empates es el factor en contra para el Llerenense, ya que tiene prácticamente todos los golaverajes perdidos con los rivales directos por la salvación.

En Llerena se están movilizando para que la afición poble lo máximo que pueda las gradas del Nuevo Vivero y alente a los suyos a una victoria épica que les haga confiar. Queda por saber cómo será la predisposición del Badajoz, hundido en un fracaso de dimensiones mayúsculas.