El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes que el himno nacional "es un símbolo constitucional" y que se debe conocer en el proceso de Educación, así como "los valores constitucionales y lo que hay en la Constitución".

"¿Un símbolo constitucional recogido en la Constitución Española de 1978 es intervenir en la vida de los ciudadanos?", ha preguntado a la prensa desde los Jardines de Pablo Sorozábal, en el distrito de Chamartín.

Martínez-Almeida se ha mostrado favorable a que "en el proceso de Educación se sepan los valores constitucionales y lo que hay en la Constitución". "No debemos intervenir ni tomar decisiones por los ciudadanos nosotros, pero eso no significa que no se puedan dar a conocer los valores constitucionales", ha añadido.

Todo ello después de que Vox consiguiera aprobar con el apoyo de PP y Cs una moción en las aulas de la Región de Murcia para que el himno suene en las aulas.

