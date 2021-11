El Gobierno ha hecho este lunes un llamamiento a la tranquilidad de la población, a la que ha pedido, no obstante, que extreme las medidas de precaución contra el coronavirus, tras subrayar que "España es un país seguro hoy".

Así lo ha dicho la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una entrevista en TVE, en la que ha señalado que, "a estas horas, no hay ningún caso confirmado" en España de ómicron, la nueva variante del coronavirus detectada en el sur de África.

Tras recalcar que España es el país "con menor aceptación" del coronavirus por los altos índices de vacunación y por las medidas de precaución que se han adoptado, ha pedido que se siga manteniendo ese rigor en el uso de la mascarilla y en la prevención.

Sobre cómo se debe afrontar el próximo puente de diciembre y las navidades, la ministra ha dicho que la situación no tiene nada que ver con la de hace un año porque, entre otras cosas, no había vacuna y, por tanto, no se había iniciado el proceso de inmunización de la población.

"Hoy sí que tenemos esa herramienta que ha resultado tan valiosa para protegernos del virus", ha apostillado.

Sobre el retorno de los españoles que están atrapados en Sudáfrica, ha señalado que el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando para que pueden regresar con total normalidad, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad.