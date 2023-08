El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) fue imputado este martes de cuatro cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden.

Según un escrito judicial, un gran jurado de Washington DC lo acusó formalmente de conspiración para defraudar a EEUU, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.

En la acusación, que consta de 45 páginas, se recuerda que Trump fue el 45 presidente de Estados Unidos y candidato para la reelección en 2020, pero perdió los comicios de 2020. "El objetivo de la conspiración fue revertir los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020 utilizando a conciencia consignas falsas de un fraude para obstruir la función del Gobierno federal de recolectar, contar y certificar los resultados", reza el texto. Asimismo, el gran jurado lo acusa de esparcir "mentiras" de que hubo un fraude electoral en 2020 que determinó el resultado de los comicios y de que él había ganado: "Estas afirmaciones fueron falsas, el acusado sabía que eran falsas", apunta el texto.

En el documento también se señala que Trump llevó a cabo supuestos esfuerzos para impugnar de forma legal el resultado de las elecciones, que resultaron infructuosos, al tiempo que también usó métodos "ilegales" para que no se contaran votos emitidos legalmente para revertir el resultado de los comicios.

Por ello, según el gran jurado, el exmandatario cometió tres delitos, que son los tres primeros cargos que se le imputan: conspiración para defraudar a EEUU, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial. "El acusado repitió afirmaciones falsas de fraude electoral, dio falsas esperanzas de que el vicepresidente (Mike Pence) podría cambiar el resultado de las elecciones y dirigió a una multitud enfrente de él para que se dirigiera al Capitolio", indica el escrito de acusación. En la imputación se describen los esfuerzos que Trump desarrolló para revertir el resultado electoral desde el día de los comicios, el 3 de noviembre de 2020, hasta después del 6 de enero de 2021 cuando una turba de sus seguidores irrumpió en el Capitolio cuando el Congreso estaba reunido para confirmar la victoria de Biden en los comicios.

El gran jurado que todas esas artimañas fueron medios para obstruir la certificación de Biden como presidente ante el Congreso y una manera de presionar al que fue vicepresidente de Trump, Mike Pence, que el 6 de enero actuó como jefe de la Cámara Alta para que obstruyera "de forma fraudulenta" la ratificación del demócrata.

Trump había afirmado previamente que este martes que sería imputado por el asalto de miles de sus seguidores al Capitolio del país el 6 de enero de 2021.

El expresidente de EEUU hizo el anuncio en su red social, Truth Social, donde arremetió contra el fiscal especial que lleva el caso, Jack Smith. "He oído que el Trastornado Jack Smith, para interferir en la Elección Presidencial de 2024, sacará otra Imputación Falsa de su Presidente favorito, yo, a las 5.00 PM", dijo el exmandatario.

"¿Por qué no hicieron esto hace 2,5 años? ¿Por qué han esperado tanto? Porque querían hacerlo en mitad de mi campaña -indicó-. ¡Mala conducta de la Fiscalía".

Actualmente Trump es el candidato favorito, según los sondeos, para hacerse con la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024. Una nueva imputación contra él no impediría que el exmandatario concurriera a los comicios.

Trump, de 77 años, perdió las elecciones de 2020 ante Biden, pero no admitió el resultado de la votación, denunció un falso fraude electoral y presionó a funcionarios para que revirtieran el resultado.

El fiscal especial espera un "juicio rápido"

El fiscal especial Jack Smith anunció este martes que intentará que se celebre un "juicio rápido" al expresidente. "Mi equipo buscará que se celebre un juicio rápido para que nuestras pruebas puedan ser probadas ante un tribunal y juzgadas por un jurado de ciudadanos", dijo el fiscal en una breve comparecencia ante la prensa. Mientras tanto, agregó Smith, Trump "debe presumirse inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal". El fiscal advirtió además de que la investigación sobre otros individuos que participaron en el intento de revertir la voluntad popular continúa.

En su comparecencia, Smith leyó los cuatro delitos de los que se acusa a Trump y que figuran en el escrito de acusación. Smith dijo que el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de una turba de trumpistas que intentó frenar la ratificación de los resultados electorales fue "un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense". Denunció que dicho asalto "fue alimentado por mentiras" de Trump con el objetivo de "obstruir" las funciones de recuento y certificación de las elecciones presidenciales".

Asimismo, agradeció el trabajo de los policías que defendieron el Capitolio, a quienes calificó de "héroes" y "patriotas". "No solo defendieron un edificio o las personas que había dentro. Arriesgaron sus vidas para defender quiénes somos como país y como pueblo", remarcó.

Smith investiga también a Trump por haber sustraído de forma ilegal documentos clasificados de la Casa Blanca y retenerlos en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, caso por el que el republicano fue acusado de 40 cargos. Por esa segunda causa, en Florida, Trump se ha declarado no culpable de 37 cargos criminales por haberse llevado a su mansión en Florida cajas llenas de documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

Además, el expresidente fue imputado en marzo en Nueva York por el presunto pago ilegal a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016 a cambio de su silencio sobre el 'affaire' que mantuvieron diez años antes, y tiene abierta otra causa en Georgia sobre sus esfuerzos para anular la victoria de Joe Biden en ese estado sureño en las presidenciales de 2020.

Críticas de Pence, apoyo de McCarthy

Los republicanos se mostraron divididos ante la nueva imputación. Mientras que Mike Pence, quien fuera vicepresidente de Trump y actualmente uno de sus rivales para hacerse con la nominación republicana para las elecciones de 2024, insinuó que las acusaciones deberían descalificar al exmandatario de las primarias del partido, el líder de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, criticó el "doble rasero" del Departamento de Justicia por imputarlo.

En un comunicado recogido por el periódico The Washington Post, Pence aseguró que "cualquiera que se pone a sí mismo por delante de la Constitución no debería ser nunca presidente". El también aspirante presidencial, y que desde el asalto al Capitolio de 2021 ha tratado de distanciarse de su antiguo jefe, dijo además que si bien no ha estudiado la imputación, la candidatura de Trump solo traerá "más distracciones".

En el mismo sentido, el también precandidato presidencial republicano Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas, pidió a Trump renunciar a su campaña por su "responsabilidad moral" en el ataque al Capitolio, en el que se trató de detener la confirmación de la victoria electoral del actual mandatario, Joe Biden.

Muy diferente ha sido el tono, y el mensaje, de McCarthy, quien criticó lo que considera un uso partidista del Departamento de Justicia por parte del Gobierno de Biden y un intento de distraer con la imputación. "Ayer mismo una nueva encuesta mostraba que el presidente Trump es sin duda alguna el principal oponente político de Biden. Todos en EEUU podían ver lo que iba a pasar a continuación", escribió McCarthy en la red social X (Twitter). Entre los republicanos que han salido a la defensa del expresidente están el también precandidato presidencial Vivek Ramaswamy y los congresistas Marjorie Taylor Greene y Matt Gaetz.

Por su parte, el principal oponente de Trump para hacerse con la nominación republicana para las presidenciales de 2024 y actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó referirse explícitamente al exmandatario, asegurando que no ha leído la acusación. Sin embargo, el conservador prometió que "acabará con la instrumentalización del Gobierno" y dijo que es injusto enfrentarse a la Justicia en Washington, ya que es "un pantano". A su vez, el líder de los republicanos en el Senado (y uno de los principales oponentes de Trump dentro del partido), Mitch McConnell, no se ha pronunciado de momento sobre la imputación.