Nervios y expectación en una jornada clave para jugarse el futuro laboral. Un total de 5.678 opositores, el 82,71% de los 6.865 aspirantes que estaban admitidos, han acudido esta mañana al acto de presentación de las oposiciones para formar parte del cuerpo de docentes en Extremadura. Están en juego 697 plazas fijas de 33 especialidades de Secundaria, Formación Profesional, Música y Escuelas Oficiales de Idiomas.

La directora general de Personal Docente, Ana Martín, ha informado en rueda de prensa de que el proceso ha comenzado a las ocho de la mañana “con total normalidad y sin incidencias significativas que destacar”. Sobre el total de aspirantes, ha explicado que finalmente han ascendido a 6.865 (dos más que los previstos inicialmente) fruto de unas reclamaciones que han sido aceptadas. También ha subrayado que el número de plazas ofertadas "va a permitir reducir la tasa de interinidad en los cuerpos convocados en algo más de 7 puntos, quedando una tasa del 13,5%, que se prevé que sea de un 8% en las oposiciones de 2023”.

En esta línea, Martín han señalado que 5.053 opositores han realizado la prueba práctica, el 77,6% del total susceptible de realizarlas, y teniendo en cuenta que en cinco especialidades (Peluquería, Servicios de Restauración, Cocina y Pastelería, Mantenimiento de Vehículos e Instalaciones Electrotécnicas) estas pruebas se realizarán el próximo lunes. Eso sí, todas las especialidades han comenzado a las 12.00 horas el examen teórico.

Cabe señalar que las pruebas se están llevando a cabo en 21 sedes, 10 en la provincia de Cáceres y 11 en la de Badajoz. Para el correcto desarrollo de todo el proceso se han constituido 120 tribunales. Este proceso selectivo de personal docente, que se suspendió el año pasado por la crisis sanitaria del coronavirus, es el primero que se desarrolla en un escenario de pandemia, por ello se está desarrollando bajo un estricto protocolo de seguridad y prevención.

Sobre esta cuestión, Martín ha destacado el uso de mascarilla obligatoria y los accesos diferenciadas y escalonados a las sedes. Además, se cuenta con la colaboración de la Policía Local de las ciudades que albergan sedes (Badajoz, Cáceres y Trujillo) para evitar aglomeraciones en las inmediaciones. El número de aspirantes por aula se ha reducido para garantizar una distancia de dos metros entre opositores y los 120 tribunales tienen el apoyo de más de 100 colaboradores para las labores de vigilancia.

Aquellas personas que estén confinadas, bien porque sean casos positivos de coronavirus o contacto estrecho de un positivo, no serán expulsadas de la lista de interinos si no acuden al acto de llamamiento, siempre y cuando lo acrediten con un documento de su área de salud. Quienes por estas mismas razones no puedan asistir a la realización de la lectura de la primera prueba, o a la segunda prueba el día que son convocadas, podrán acudir a realizarlas dentro de los días de actuación establecidos por los tribunales.