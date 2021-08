La marca Liberbank desaparecerá de los cajeros automáticos, rotulación o cartelería que hay en el centenar de oficinas y en las más de sesenta agencias financieras con las que contaba en la región esta entidad de crédito antes de su integración en Unicaja Banco. Hace poco más de un lustro que Liberbank sustituyó como enseña única a las de las cajas de ahorros que la habían conformado, entre ellas Caja de Extremadura. Ahora, la absorción de este banco por parte de Unicaja, que culminó el viernes pasado, llevará a esta nueva remodelación, a pesar de que en un principio se había contemplado la posibilidad de que se mantuviese la marca en sus territorios de mayor implantación, entre ellos el extremeño. Sobre cuándo comenzará la modificación o para cuándo está previsto que finalice, desde el banco únicamente se comunicó ayer que «el proceso de cambio se comunicará en el momento pertinente».

Esta variación supondrá que se unifique la imagen corporativa de un máximo de 140 oficinas y de cerca de 80 agencias financieras en Extremadura, que es la capacidad que sumaban antes de formalizar la operación los dos bancos que la han protagonizado. De ellas 39 y 15, respectivamente, llegan procedentes de Unicaja y otras 101 y 63 de Liberbank (en este caso, con cifras de finales de 2020).

No obstante, es previsible que la integración suponga el cierre de un número significativo de sucursales, en especial en los territorios en los que es mayor el solapamiento. En este sentido, Cáceres es la provincia española donde la coincidencia de redes es más elevada, ya que Unicaja incorporó, a través de la adquisición de Banco Ceiss, lo que en su día había sido la red de Caja Duero, que tenía una destacada presencia en Extremadura. El proceso de negociación con los sindicatos para aplicar el ajuste no dará comienzo, en cualquier caso, al menos hasta septiembre. A la espera de esta eventual reestructuración, el banco tiene aproximadamente 1.400 sucursales y en torno a 9.700 empleados en todo el país.

La entidad resultante de esta operación será la quinta mayor de España por volumen de activos, con un montante cercano a los 113.000 millones de euros. Con más de 4,5 millones de clientes concentrará el 4,7% del total de depósitos, el 4,2% de los créditos y el 3,3% de los recursos fuera de balance del mercado financiero español, convirtiéndose en entidad de referencia, además de en Extremadura, en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, y Castilla y León.

Los clientes procedentes de Liberbank ya notaron el sábado, apenas un día después de oficializarse en el registro mercantil de Málaga la fusión, los primeros cambios. Aquellos que utilizaron los cajeros automáticos se encontraron con el logotipo de Unicaja Banco en la pantalla y un mensaje en el que se anunciaba la ampliación de la red de cajeros, al sumar a la que tenía Liberbank, de 1.250 dispositivos, la de Unicaja Banco, de tal forma que la entidad pone a disposición de sus clientes una red conjunta de cerca de 2.700 cajeros propios, informa Pablo Castaño.

Por lo demás, los clientes de Liberbank que pasan a serlo de Unicaja Banco no tendrán que realizar trámite alguno. Tampoco notarán más cambios sustanciales durante el período transitorio hasta que se produzca la plena integración tecnológica y operativa, algo que todavía tardará meses en producirse. De momento sus cuentas corrientes y libretas de ahorro no variarán de numeración, no se producirán cambios ni en las domiciliaciones ni en las transferencias y podrán seguir operando con sus tarjetas.

Unicaja Banco se subroga, por sucesión universal, en todos los derechos y obligaciones de Liberbank, pasando a ocupar la misma posición que hasta ahora tenía Liberbank en sus relaciones contractuales con los clientes. «Este cambio se produce con el mantenimiento de las condiciones de los contratos que Liberbank tenía concertados con sus clientes, tanto de créditos y préstamos como de ahorro e inversión», se destacó desde la entidad con sede en Málaga a través de un comunicado.

Por otro lado, las acciones de Unicaja Banco cayeron un 0,90% ayer en el primer día de cotización en bolsa tras la fusión con Liberbank. En concreto, los títulos del banco resultante cerraron la sesión con un precio de 0,769 euros por acción, frente a los 0,775 euros con los que terminó la del viernes.