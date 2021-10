"Le dije al presidente Feijóo que no me gustan los frentismos. Deberá aclarar si la reunión de presidentes en Galicia es para atacar a otras comunidades autónomas y al Gobierno. No me gusta que me utilicen y más división no es buena para los que creemos en el diálogo pero no en los frentes". Han sido las palabras este jueves en su red de social de Twitter del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en relación a la reunión convocada el próximo 2 de noviembre en la capital gallega para abordar el nuevo modelo de financiación.

Sobre esta cita y el contenido de la misma, Feijóo ha manifestado: "Hay que evitar que se decida en una mesa bilateral entre el Gobierno central y Cataluña. Urge saber si las comunidades contaremos con un árbitro imparcial para ordenar este debate crucial o si ese árbitro está hipotecado por un jugador que, además, no acata el reglamento, como es el caso de la Generalitat».

A la reunión están convocados ocho presidentes de distinto signo político. Además de Vara y Feijóo, acudirán los líderes de Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Cantabria.

A las declaraciones de Vara en Twitter también ha respondido el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, quien ha manifestado: "Coincido con Guillermo. No participaremos de ningún frente contra el Gobierno u otras comunidades autónomas. La postura de Asturias siempre ha sido buscar posiciones comunes con otras comunidades en materia de financiación, no la confrontación, para afrontar el reto demográfico".

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha remarcado igualmente que esa cita en Galicia debe excluir "cualquier tentación frentista" hacia el Gobierno de España o hacia otras comunidades, incluida Cataluña.