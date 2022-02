La plataforma 'En defensa de nuestro campo' ha convocado una protesta agraria el 22 de febrero que prevé cortar la N-430 en el cruce con la Ex-A2, Don Benito-Miajadas, con tractorada desde municipios de las Vegas Altas, para exigir la convocatoria de la Mesa de la Sequía y soluciones "urgentes" a los problemas del campo pues estiman pérdidas de "200 millones de euros".

Si no obtienen respuesta a sus reivindicaciones por parte de la administración, la plataforma prevé una segunda movilización el 2 de marzo con motivo de la inauguración de Agroexpo en la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL) en Don Benito, en tanto en cuanto haya responsables políticos que acudan a este evento "a hacerse la foto" empañando al verdadero protagonista: el campo.

La convocatoria de estos actos de protesta está organizada por Asaja (APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres), La Unión Extremadura, Aseprex, Agryga, la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca y la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas, cuyos representantes han comparecido este viernes en rueda de prensa.

"No queremos reventar la feria (en alusión a Agroexpo), pero nos están obligando. Estamos hasta arriba de deudas, no podemos regar los frutales, no podemos sembrar tomates", ha advertido el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, quien ha apostillado: "no vamos a permitir que un político se venga a hacer una foto cuando se nos están secando los ciruelos".

Cortés ha manifestado que la respuesta que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha dado a las reivindicaciones que le trasladaron el 2 de diciembre cuando les recibió tras la movilización en defensa del campo, ha sido "bastante impresentable".

En este sentido, ha criticado la inacción de las administraciones que "les están tomando el pelo" pasándose la pelota de unas a otras: "de la Junta al Ministerio y del Ministerio a Bruselas", y ha recordado que en otras situaciones de sequía si se establecieron por parte de Gobierno regional medidas y líneas específicas de ayudas.

Se ha referido en concreto a la época del consejero de Agricultura, Francisco Amarillo, en los años 1994-1995, cuando se reunían el organismo de cuenca, las organizaciones agrarias, las cooperativas, las comunidades de regantes y la FEMPEX, entre otros, alcanzándose "acuerdos que se publicaban en el DOE y se cumplían".

Demandas del campo extremeño

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, también ha lamentado que, dos meses después de trasladar a la Junta las demandas del campo, estas sigan sin atenderse y persistan los mismos problemas, como la subida de los costes de producción o la reforma de la PAC, ahora agravados por la situación de la sequía, ante la que la Consejería de Agricultura "no quiere asumir su responsabilidad".

El dirigente agrario ha señalado que "posiblemente" se desconvoque la protesta en Agroexpo, un evento que gira en torno al agricultor y ganadero, "siempre y cuando no haya una inauguración política", pues éstos se tienen que dedicar a dar respuesta a las dificultades del campo.

Desde la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca, su presidenta, Natalia García-Camacho, ha reclamado la convocatoria de la Mesa de la Sequía para trabajar en soluciones que permitan dar "certidumbres" al sector.

Ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que se unan a esta manifestación, ya que el sector primario es "la primera pieza del dominó", cuya situación puede repercutir en otros sectores.

El presidente de Agryga, Herminio Íñiguez, ha calificado como "una pena" que se tenga que salir por la "falta de gestión" ante una situación "tan grave" como la actual, de la que hay que "concienciar a la sociedad extremeña" porque afecta a toda la economía regional.

"Calculamos 60.000 hectáreas que probablemente se queden sin producir, 200 millones que no se van a mover solo en coste para el agricultor", ha alertado Íñiguez, para quien es urgente la toma de decisiones en una sequía que afecta a cultivos como el tomate, cuando el lunes se deben tener firmados los contratos.

También ha intervenido en la rueda de prensa el presidente de Aseprex, Juan Francisco Rodríguez Chamorro, que en el mismo sentido ha resaltado que el problema de la sequía no solo afecta a agricultores y ganaderos, sino que al final afecta a todos: "bares, tiendas, talleres, etcétera", a los que ha invitado a sumarse a la movilización con cierre de su negocio.

"La agricultura lleva dos años en la UCI y aquí nadie se mueve, y si a esto le añadimos la sequía, desde la UCI pasaremos al tanatorio", ha manifestado el presidente de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco.

Los Gobiernos central y regional tienen que adoptar ya medidas dentro de sus competencias, consensuadas con los afectados, porque "si el campo se muere, se cierran los pueblos", ha expresado García Blanco.