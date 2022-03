La igualdad se ha atascado en las empresas extremeñas, al menos en lo que concierne al cumplimiento de la normativa que obliga a que todas las que tienen más de 50 trabajadores pongan en marcha un plan de igualdad que debía estar en vigor ya hoy. Hay 567 empresas en la región con más de 50 empleados, según los datos de la Seguridad Social, pero solo 54 han llegado a registrar un plan de igualdad y no todos ellos están en vigor, de hecho solo lo están en el caso de 25 firmas, que los tienen actualizados y debidamente registrado y una treintena lo han dejado caducar. Con eso, el 95% de las empresas obligadas a tener el plan de igualdad por ley no ha culminado los trámites, no los ha iniciado o bien lo ha hecho, pero no ha completado el registro por diferentes motivos, según los datos que figuran en el Regcon, al que deben incorporarse todos los acuerdos para que tengan validez. «Hay empresas que han completado toda la tramitación para elaborar el plan, pero por algún defecto no han podido completar el registro; hay otras que están contactando con nosotros ahora para empezar a trabajar en el plan y también las hay que han iniciado la tramitación pero no van a llegar a tiempo», explica Lola Manzano, Secretaria de Mujer de de CCOO Extremadura. Junto a los representantes de UGT, lleva más de un año trabajando en la gestión de estos planes porque es imprescindible que se cuente con la interlocución de los representantes de los trabajadores o en su defecto las principales organizaciones sindicales del sector. CCOO y UGT son las mayoritarias.

El Real Decreto 901/2020 por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, estableció que todas las empresas de más de 50 trabajadores tenían que ponerlos en marcha como herramienta para combatir las posibles formas de discriminación existentes en su estructura organizativa y para promover cambios culturales que eviten los sesgos y estereotipos que frenan la igualdad real entre mujeres y hombres. «Actualmente deberían tenerlo en vigor las empresas de más de 100 trabajadores y desde el 7 de marzo será obligatorio para las empresas con más de 50», recuerdan desde la Consejería de Empleo. Pero la realidad es que eso no va a ser así. El cálculo de los sindicatos es que hay unos 60 planes ya negociados en estos momentos; mientras que hay empresas que aún se están poniendo en contacto con ellos en esta última semana para iniciar los trámites. «Completar el proceso puede durar un año», apunta Manzano. «Pensábamos que iba a ser una avalancha de peticiones pero no ha sido así. No sé si es que no se creen esto de la igualdad», añade. Planes ya negociados «Es cierto que el los datos del Regcon no representan la montonera de planes de igualdad que hemos trabajado; porque muchas empresas nos han trasladado que la propia Dirección General de Trabajo le ha requerido algún tipo de información adicional que no habían aportado», explica María José Ladera secretaria de Igualdad de UGT. Según los datos de este sindicato, hay 23 firmados, 15 a punto de firmarse y 30 en negociación. 54 empresas y organizaciones tienen sus planes registrados en el Regcon; pero de esa cifra, solo 25 están realmente en vigor. El resto han caducado o se deben revisar porque son anteriores a la ley de 2020 Por parte de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) confían en que las empresas obligadas por ley tendrán sus planes de igualdad listos durante el mes de marzo. El secretario general de la Creex, Javier Peinado, argumenta que «las circunstancias de la pandemia han dificultado mucho la posibilidad de mantener todas las reuniones necesarias entre empresas y representantes sindicales, máxime cuando en algunas de las empresas no había representación sindical para configurar las mesas paritarias». Peinado reitera además el compromiso de Creex con la igualdad y cita el proyecto piloto Aequitas con el que el año pasado llevaron asesoramiento en materia de igualdad a empresas del ámbito rural: «No es que lo digamos, lo demostramos», subraya. ¿Cómo deben gestionarlo las empresas extremeñas? La obligatoriedad de crear planes de igualdad en las empresas y cómo hacerlo está regulado en el real decreto 901/2020, que ha tenido una implantación progresiva: hasta 2021 solo era obligatorio para las empresas con más de 100 trabajadores y desde hoy se extiende a aquellas con 50 empleados. Es voluntario para todas las empresas que no alcancen ese tamaño. ¿Como se hace? La patronal extremeña creó una guía con los pasos para acometer la tarea, pero el primer paso es crear una comisión negociadora que supervisará el proceso y se realiza un diagnóstico de la situación en el que se evalúan cuestiones como el proceso de selección y contratación, las condiciones de trabajo o la posible infrarrepresentación femenina. En esa mesa están la empresa y los representantes de los trabajadores o los sindicatos. A continuación se identifican los objetivos a poner en marcha, los agentes responsables y el sistema de evaluación y se establece un plazo máximo de 4 años para que se lleven a cabo todas las medidas que se contemplan. Con el visto bueno de ambas partes (la negociación puede llevar más de un año), el plan debe incorporarse al Regcon, el mismo registro público en el que se inscriben otros acuerdos como los convenios colectivos de las empresas. 60 empresas han tramitado en los últimos meses con los sindicatos los planes de igualdad para sus firmas. La mayoría no han completado aún la tramitación «Los planes de igualdad son esenciales porque permitirán erradicar las desigualdades que se producen en el ámbito laboral entre mujer y hombres. Es cierto que un hombre y una mujer en la misma categoría profesional cobran lo mismo, porque lo contrario sería ilegal. Pero el análisis que se hace evidencia la brecha salarial que se produce porque la mujer suele ocupar categorías profesionales que están peor remuneradas», apunta María José Ladera, secretaria de Igualdad de UGT. De forma casi paralela al real decreto que regula los planes de igualdad se aprobó otro (RD 902/2020) sobre la equidad salarial y que impone a todas las empresas un registro retributivo, un documento en el que la empresa recoge los salarios de los empleados, desglosados por sexos y basados en una media aritmética y mediana. Además debe desglosar el salario base, complementos y percepciones en cada caso.