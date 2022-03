El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por “replantear cuestiones de fondo” para afrontar la crisis del campo porque “no es una medida lo que se necesita, son muchas, y sobre todo un nuevo planteamiento estratégico de la Unión Europea”. “Que nadie piense que de manera aislada una administración puede ahora resolver el problema”, ha señalado este jueves en el pleno de la Asamblea.

Los tres grupos de la oposición han coincidido al preguntar por este asunto en la sesión de control al gobierno, después de que la Mesa de la Sequía que se reunió el pasado viernes no concretara ayudas inminentes para un sector sumido en una “tormenta perfecta” por los bajos precios en origen, el coste de los insumos, la falta de lluvias y ahora también los efectos de la guerra de Ucrania.

Unidas por Extremadura, y especialmente el PP y Ciudadanos (Cs), han pedido al presidente que abandone “su discurso de papel” y ponga encima de la mesa medidas concretas e inmediatas para aliviar la asfixia que sufren agricultores y ganaderos, cuya situación “ya era insostenible” antes que de Putin invadiera Ucrania. “El tiempo del campo se está agotando, a quién le pueden preocupar los próximos años si no sabe si va a sobrevivir los próximos meses”, ha clamado el líder de Cs, David Salazar.

"Tiempos complejos"

Fernández Vara ha reconocido que la solución no va a ser fácil. “Vienen tiempos complejos, la gente está asustada por la pandemia y ahora la guerra los viene a rematar”, ha defendido. Así, ha abogado por abordar cuestiones “de fondo” que tienen que ver con la soberanía agraria de la Unión Europea, después de que la guerra haya puesto de manifiesto la dependencia tanto en este ámbito como en el energético.

"La Unión Europea cedió soberanía industrial, cedió soberanía energética y cedió soberanía agraria. Y ahora llegados los momentos de la guerra, nos encontramos con que no tenemos las industrias, no tenemos la energía y no tenemos los productos necesarios", ha dicho.

Por ello, a su juicio es necesario actuar de manera contundente desde Extremadura, España y Europa, porque no es una medida lo que se necesita, sino muchas, y sobre todo un nuevo planteamiento estratégico de la UE. “Esto no se consigue con grandes palabras ni con grandes declaraciones, se consigue con mucho trabajo”, ha señalado.

Respecto a los últimos meses, el presidente ha defendido la Ley de la Cadena Alimentaria como “la mejor de las soluciones posibles” para el campo y ha recordado que la Junta ya ha reclamado al Gobierno y la UE “todo un catálogo de soluciones” para paliar los efectos de la sequía y los precios, entre ellas exenciones fiscales y la flexibilización de las ayudas de la PAC.

Frente a estos argumentos, el líder del PP, José Antonio Monago, ha asegurado que la ley de la cadena “no está funcionando” y ha acusado además a Fernández Vara de utilizar “el burladero de Putin” para eludir su responsabilidad. “No se le puede echar la culpa a Putin de todos los males que padece el campo extremeño”, puesto que ya en 2020 (incluso antes de la pandemia) los agricultores se manifestaban porque los precios no cubrían los costes de producción. Por ello, Monago ha instado a Vara a pagar las ayudas por la sequía, facilitar préstamos a bajo interés, reducir los impuestos o reordenar los fondos europeos para no dejarse caer el campo.

En la misma línea, el portavoz de Cs, David Salazar, ha señalado que "el campo necesita soluciones inmediatas, soluciones ya". La formación naranja valora de forma positiva las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, pero lamenta que "van a tardar mucho tiempo, un tiempo que nuestro campo no tiene", y por ello ha exigido alternativas a la Junta.

Por último, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha instado al presidente extremeño a "tomar decisiones valientes", que deben ir en la línea de proteger los suelos fértiles, garantizar la renta agraria, luchar contra el desperdicio alimentario y contra la desertización que amenaza Extremadura por el cambio climático, cuyo síntoma más evidente es la sequía actual.