El estudio que la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx) ha llevado a cabo en la región, con un total de 611 encuestas, pone de manifiesto el contraste digital entre el mundo urbano y rural extremeño. Concretamente, notifica que hay un 15% más de ciudadanos urbanos que rurales con acceso a internet.

Mientras que un 49% de encuestados urbanos lleva más de tres años con su operador telefónico actual, más de la mitad de los ciudadanos de pueblos llevan menos de dos años. Incluso, el 70% de estos tiene claro que no contratará una nueva compañía en los próximos meses. "No tienen a dónde cambiar porque en su pueblo no hay competencia", señala la UCEx.

Además, el estudio recoge que un 20% de los encuestados afirma pagar más de que le prometieron cuando contrató sus servicios. Sin embargo, las operadoras telefónicas solo pueden modificar los precios de las tarifas comunicándoselo previamente al cliente.

También se encuentran diferencias en el servicio de televisión de pago. Un 36% de encuestados urbanos tienen contratado uno, respecto al 24% de encuestados rurales.

Respecto al tipo de servicios contratados, un 73% de residentes urbanos tienen línea fija, frente al 62% de residentes en municipios pequeños. Según la UCEx, no tiene sentido contratar una línea fija en pueblos, ya que no hay disponibilidad de fibra óptica debido a la falta de digitalización del mundo rural.