En la comarca de Vegas Altas varios grupos de transportistas se dieron cita ayer en diversos puntos de la zona para parar e informar a otros compañeros sobre los motivos para secundar hoy el parón promovido por la Plataforma para la Defensa del Transporte Nacional. Por ejemplo, junto a la rotonda de la plaza de toros de Don Benito, una treintena de profesionales del sector dedicaron la mañana a repartir octavillas.

Jorge Pablo Gómez era uno de los transportistas allí presentes. Él cree que la guerra de Ucrania es una «excusa», dice en relación a la subida de los carburantes, y añade que actualmente está trabajando a pérdidas. «Pagamos por el combustible el 40% de todo lo que generamos y a eso hay que añadirle otros muchos gastos asociados». Por ello, remarca que con los precios actuales no podrá aguantar mucho tiempo más y lamenta la «especulación» que hay en el sector.

Gómez pide comprensión y apoyo de otros sectores como el agrícola o el del pequeño comercio, que también tienen que afrontar altos costes de energías y carburantes. «Son problemas a los que hay que decir basta», apunta. Y es que para él, si la situación no mejora pronto, se verá abocado a graves problemas económicos dentro del ámbito familiar. «Aquí defendemos que a nuestras familias no les falte. Dentro de poco tendré que negociar mis deudas con el banco», confiesa, y agrega que después de haber capeado varias crisis tiene la sensación de que en esta ocasión no es capaz.

La convocatoria

Lo cierto es que los transportistas iniciaron esta madrugada un paro indefinido, al que han sido convocados por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que asegura representar a las medianas y pequeñas empresas, que suponen el 85 % del sector.

La plataforma, sin representación en el órgano de diálogo del sector con la administración --el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC)-- justifica la convocatoria por la «gravísima» situación del sector y unas condiciones laborales «inadmisibles», a lo que se suma el alza del precio de los combustibles, acentuada por la invasión rusa de Ucrania.

La entidad ha enviado una larga lista de reivindicaciones a los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Trabajo y Economía Social, como la prohibición de la contratación de los servicios de transporte por debajo de los costes de explotación y la de la carga y descarga por parte de los conductores y autónomos que realicen la conducción de sus vehículos, con entrada en vigor de manera inmediata.

La Confederación de Empresarios y Autónomos de Extremadura (CEADE) mostró ayer su apoyo a las protestas convocadas por los transportistas para visualizar la situación «tan complicada» del sector motivada por el incremento «desproporcionado» de los precios de los combustibles.