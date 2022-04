La mayoría de las gasolineras extremeñas han optado finalmente por abrir este viernes, en la jornada de estreno de la bonificación de 20 céntimos en el precio de los carburantes, en la que se están registrando algunas colas en las estaciones más céntricas y momentos de caos en los sistemas informáticos; pero también alivio en los conductores por la rebaja sobre el precio por llenar el depósito. La Asociación Regional de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex) optó finalmente este jueves por otorgar "un voto de confianza a la propuesta que ha hecho el Gobierno para que dispongamos en la próxima semana de los anticipos", señalan . El colectivo había apuntado a la posibilidad de que muchos negocios no abrieran hasta no tener resueltas todas las dudas sobre la aplicación de la rebaja y hasta tener plenas garantías de que los adelantos arbitrados por el ejecutivo llegan a tiempo para no tener que asumir ellos directamente el pago de las bonificaciones.

El estreno de la bonificación de 20 céntimos en el precio del litro de los carburantes ha generado algunas colas. La coincidencia de la víspera del fin de semana (siempre con más afluencia de clientes) y la puesta en marcha de la rebaja aprobada por el Gobierno han incrementado la demanda, que ha llegado a colapsar en algunos casos también los sistemas informáticos en varios establecimientos; se ha generado cierto caos administrativo a la hora de reflejar la bonificación en los tiques. No todas las gasolineras tenían el sistema informático adaptado (se ha dado un margen hasta el 15 de abril para hacerlo). "Algunas lo reflejan en el tique ya, otras no lo hacen aún y hay quien lo está dando a mano", explica Fernando Mena, presidente del colectivo de gasolineras en Extremadura.

Entre los conductores, la medida se ha recibido con alivio. "Se agradece mucho ver ahora el precio. He llegado a pagar 1,87 por litro de gasoil y mi marido, que trabaja en Madrid, llenaba el depósito cada semana y pagaba antes normalmente 70 euros y ha llegado a pagar 90 en las últimas semanas. Ver que vuelve a bajar es un alivio aunque no sea una rebaja enorme", decía Inmaculada Reyes tras repostar esta mañana en la gasolinera del Carrefour de Cáceres. En otro de los puestos de este establecimiento, un conductor revisaba el tique que le acababan de entregar, en el que aparecía reflejado el precio del combustible y lo que debía abonar tras la bonificación. En su caso había llenado el depósito con 50 litros de gasolina que le suponían 91,45 euros, pero la bonificación le restaba 10 euros: 81,45. "Yo no dependo mucho del coche, no lo uso para trabajar. Pero la verdad es que es un alivio", reconocía antes de entrar en su vehículo.

En la gasolinera Eurowag, situada en el polígono El Nevero de Badajoz, las colas para echar gasolina han estado presentes durante toda la mañana. Jose Nunes, que hacía cola para repostar afirmaba que había retrasado hacerlo para beneficiarse de la bonificación “He esperado a hoy para llenar el depósito. Con lo cara que está la gasolina hay que aprovechar cualquier descuento”, señalaba. Además se mostraba sorprendido por la afluencia: "vengo normalmente a esta gasolinera y nunca la he visto así”.

También Juan Barrera, un cliente habitual, afirma en todo caso que es común encontrar aglomeraciones allí "porque tiene una de las gasolinas más baratas de Badajoz”. En su caso el descuento que se aplica desde este viernes supone cierto alivio: “Trabajo fuera, tengo que usar el coche así que suelo venir dos o tres días de la semana a repostar”. “Deben solucionar este problema porque para gente como yo que trabajamos fuera y dependemos del coche la gasolina está muy cara”, requería también, informa David Moro.

Dudas e inquietud en Extremadura

En la gasolinera Mirat de Cáceres, situada en el centro de la ciudad, las colas llegaban a ocupar uno de los carriles de la calle Gil Cordero. "Hoy la situación es una locura. Llevamos toda la semana notando un descenso en la afluencia, porque la gente estaba esperando para beneficiarse del descuento; pero esperamos que se vaya normalizando a lo largo de la jornada. Creo que por la tarde ya no habrá tanta avalancha", decía el encargado del establecimiento, Ignacio Mirat. Para esta jornada había duplicado la presencia de trabajadores (normalmente hay dos y esta mañana estaban operativos cuatro) y él mismo estaba dando soporte para cobrar a los clientes y agilizar el trabajo. El volumen de operaciones estaba provocando problemas puntuales en los servidores para realizar los cobros.

"Estamos pillados con los sistemas de cobro y que tengan que pasar todas las operaciones por el sistema; debo registrar el descuento para poder reclamarlo luego al Gobierno. Si no lo hago, corro el riesgo de reclamar unas cantidades al Gobierno que luego no cuadran", se quejaba Mirat. Ese caos es la queja generalizada en el sector que el jueves comenzó a difundir unos carteles en los que critican cómo se ha aplicado la bonificación.

"Nosotros nos dedicamos a vender gasolina y de repente nos han convertido en banqueros, expertos fiscales y vigilantes. No es nuestra tarea y esta suponiendo un caos para nosotros", lamenta Fernando Mena.

Ignacio Mirat tiene en total cuatro estaciones de servicio en la provincia de Cáceres. Calcula que el adelanto de la bonificación que tendrá que sufragar a los clientes hasta el lunes (cuando se supone que la Agencia Tributaria comenzará a pagar los adelantos) le supondrán 24.000 euros solo en la estación del centro de Cáceres. "Son unos 8.000 euros hoy y otros tantos el sábado y el domingo. Eso solo en esta estación. Esperemos que, con suerte solo, solo tenga un agujero hasta el lunes y que el Gobierno pague pronto los anticipos", señala. "Es lamentable que una ayuda estatal se tenga que sostener con capital privado, que además no hay tal capital porque el margen de beneficio es bajo", se queja.

La incertidumbre también en el sector está en cómo deben interpretar la aplicación del descuento y si el IVA lo deben aplicar sobre el precio con la bonificación incluida o sin ella. "No sabemos cómo debemos hacerlo y muchos de los empresarios temen no hacerlo correctamente y que la Agencia Tributaria luego les penalice", indican desde Aresex.

Establecimientos cerrados

Finalmente han sido una minoría, pero algunas gasolineras también han optado por cerrar en estas primeas jornadas, entre ellas las de Talarrubias y Valle de la Serena , "por imposibilidad financiera", porque no pueden hacer frente al adelanto de la bonificación. "Hacer lo que me indica el real decreto me supone endeudarme en 30.000 euros todos los meses y yo tengo que pagar las nóminas, no puedo hacer de avalista del Gobierno", criticaba Jacinto Fernández, propietario del establecimiento de Galp en Talarrubias.

El empresario, que regenta desde 1994 este establecimiento, no descarta dar vacaciones a sus empleados este mes hasta ver cómo se gestiona la media extraordinaria y se muestra crítico con ella por el trabajo administrativo extraordinario que supone y las dudas a cómo lo gestionará la Agencia Tributaria después. "¿Y si resuelta que después de entregarles miles de tiques con los descuentos me dicen que lo he hecho mal y que no me los abonan? Había otras opciones para rebajar el precio de los carburantes", zanja el empresario.