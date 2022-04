De nuevo Atención Primaria habla de «colapso» y algunas farmacias de «desabastecimiento» ligados a un repunte de casos de coronavirus en Extremadura. Las consultas relacionadas con el covid se han disparado en la última semana en los centros de salud; y en los despachos de farmacia las ventas de test de antígenos se han incrementado un 20%, e incluso en algunas han agotado el stock disponible y no logran reponerlo con rapidez. Pero la situación no sorprende ni a médicos ni a farmacéuticos, porque muchos ya avisaban hace una semana de los posibles efectos de la confluencia del fin de la Semana Santa con un nuevo paso en la relajación de las medidas impuestas frente a la pandemia: desde el 20 de abril no es obligatorio el uso generalizado de esta protección en interiores.

«Era normal que subieran los casos después de Semana Santa; y mucho más viendo la relajación que la gente ya tuvo entonces con la mascarilla en aglomeraciones como las procesiones. Y a eso le añadimos después que se quitó la obligatoriedad hace una semana», señala el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona, que es médico de Atención Primaria en un centro de salud de Cáceres. Precisamente por eso subraya que ya están viendo «las consecuencias» de ese cambio de escenario y sus circunstancias. Crece la «presión» «No se nota aún en los hospitales», según apunta Arjona [Extremadura notificó en la última semana otros 1.461 casos de covid-19, 11 fallecidos y hay 94 pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad]; pero está creciendo una vez más «la presión» en los centros de salud y las consultas vuelven a estar de nuevo «saturadas», con la cifra de positivos que están detectando en personas mayores o entre el personal sanitario, que son los colectivos que se están controlando de forma especial. Se nota tanto en un incremento de las consultas presenciales como en las peticiones para las consultas telefónicas. «Imaginamos que también están aumentando los casos entre las personas jóvenes porque son muchas las consultas que nos llegan de gente que nos dice que se han hecho un test, han dado positivo y quieren saber qué tienen que hacer», apunta Arjona. Con el nuevo protocolo, en los centros de salud solo se le hace la prueba a las personas con factores de riesgo (embarazas, inmunodeprimidos...) o mayores de 60 años, salvo que haya algún síntoma grave o fiebre alta. Para los casos de gente joven en los que la sintomatología es leve, la forma de confirmar la presencia o no el virus asociado a la covid son los test de autodiagnóstico que se venden en las farmacias. Y las cifras han ido también a alza en la última semana. «Como en la sanidad pública ya no se hacen test, muchos de los que tienen síntomas leves acuden a las farmacias para saber si se han infectado o no», señala Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, que también apunta a la coincidencia de la relajación de medidas y el fin de la Semana Santa como las causas que explican el nuevo repunte en la demanda de test. En la última semana las peticiones para dispensar las pruebas de antígenos se han incrementado un 20%, según el cálculo de los farmacéuticos. Se está vendiendo cada jornada de media unos 5.000 nasales y 300 orales, unos 12 (10 nasales y 2 orales) por botica y día, lo que rompe una tendencia que iba a la baja: la venta había disminuido un tercio en el mes de abril. A finales de Semana Santa (sábado y domingo) ya se notó un pico en la demanda y en la última semana se ha detectado un incremento sostenido de las peticiones de antígenos, en torno al citado 20%, según los datos del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz y de varias farmacias consultadas por este diario. «Cuando sienten algún síntoma van a la farmacia a por un test o dos. Pero ya no se hace acopio como sí pasaba antes», matizan en las farmacias. «Mucha precaución» Los médicos insisten en apelar a la prudencia ante el incremento de casos que aprecian. Arjona recuerda la recomendación de que quienes han detectado el positivo con un test en casa y tienen síntomas leves, procuren no contactar con muchas personas mientras afrontan la infección «aunque no exista la baja laboral». «Aunque uno no tenga síntomas graves, sí los puede desarrollar otra persona, y la prueba de ello es que sigue habiendo personas ingresadas y por tanto enfermedad grave. No está prohibido salir de casa, pero sí se deben extremar las precauciones porque de nuevo la situación está volviendo a saturar la Atención Primaria», advierte el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres.