Los niños de Monesterio viven con decepción su primer viaje en tren

El alumnado de 5º de Primaria del colegio El Llano de Monesterio vivió con desilusión el que iba a ser su primer viaje en tren por el sur de Extremadura. Obras de reparación en las vías de Zafra, que no se les habían comunicado, frustraron sus expectativas y los obligaron a desplazarse en autobús. Como máximo se trajeron de recuerdo una fotografía en la estación.

Fran Lara, tutor de 5º en El Llano, cuenta cómo el centro había programado una excursión con sus alumnos (dos grupos de este curso), para visitar la mina La Jayona en Fuente del Arco. La ruta contemplaba un primer viaje en tren para el alumnado: salida desde Monesterio hasta Zafra en autobús, trayecto en ferrocarril desde Zafra hasta Llerena y viaje en autobús desde esta última localidad hasta la mina.

La organización compró los billetes de alumnos y profesores anticipadamente, y todo estaba previsto para que el pasado martes, 10 de mayo, a las 8.45 tomaran el tren desde la estación de Zafra. «Al llegar nos recibe un empleado y me dice directamente que no hay tren». Inicialmente Fran creyó que se trataba de una broma, pero volvió a preguntar: «Me contó que habían procedido a cortar las vías la tarde anterior por motivo de unas obras y que no había dado tiempo a finalizar esta actuación».

El tren había salido de su destino, pero al llegar a Zafra, le explicó el trabajador que «los viajeros serían reubicados en taxis y autocares para continuar su trayecto por carretera».

Se llevaron una foto de recuerdo en la estación de Zafra con los compañeros y el profesorado

La situación, explica Fran Lara, según les informaron en la estación, «se habría comunicado de manera automatizada», pero lo cierto es que ellos no recibieron «ningún tipo de aviso previo». «Teníamos los tiques digitales pagados». De haberlo sabido, «hubiéramos cambiado fechas, o desistido del viaje en tren», sostiene el maestro.

La primera vez...

Ante esta situación, el profesor, que no estaba dispuesto a repartir a los niños en taxis o autocares, avisó al conductor del autobús que los llevó hasta Zafra para que los desplazara hasta Fuente del Arco, con lo que quedó «totalmente frustrado este ilusionante primer viaje en tren».

«Los niños estaban muy ilusionados con la visita a la mina; pero cuando les dijimos lo del tren, recibieron la noticia con mucha expectación, ya que para muchos iba a ser su primer viaje en este medio de transporte», explica Lara. «No se lo creían», y el maestro pidió al trabajador de la estación que les explicara a los niños, directamente, el motivo.

Al final, el propio empleado de Renfe se prestó para hacer una foto de grupo de alumnos y maestros a las puertas de la estación de Zafra, como mejor y único recuerdo de lo que pudo haber sido esta primera experiencia en tren para los niños de Monesterio.