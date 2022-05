Solo el 30% de los docentes secunda la huelga organizada para hoy en la región. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que organiza el paro, lo anunció justo después de que Educación adelantara al 6 de septiembre el inicio del próximo curso escolar, ha decidido mantenerla a pesar de que el pasado viernes la Junta de Extremadura rectificara y retrasara dicha fecha. Finalmente las clases comenzarán el 12 de septiembre.

El sindicato recuerda que los docentes empezarán a trabajar en sus centros, como siempre, el 1 de septiembre. Pero reconoce que “será más operativo desde el 12 de septiembre”. Recuerda que no se pierde ninguna jornada lectiva escolar, porque habrá 175 días lectivos.

Solo por eso, por conseguir que se retrase el inicio del curso, CSIF califica la jornada de huelga “de éxito”, ya que” ha obligado a la Junta a rectificar la fecha del inicio de las clases para este curso 2022/23 e iniciar nuevas negociaciones en las condiciones laborales de los docentes”, aseguran desde el sindicato.

Según CSIF el seguimiento de la huelga está siendo similar tanto en la provincia de Badajoz como en la de Cáceres. Aunque ha detectado que hay cifras dispares en lo que a los centros educativos se refiere ya que en algunos el paro ha sido secundado por el “100% de los docentes” y en otros “ha sido algo inferior”.

La jornada está transcurriendo con normalidad. “Consideramos que los apoyos del profesorado a las reivindicaciones del sindicato se están viendo refrendadas en la jornada de hoy”, afirma el sindicato. En este sentido, CSIF agradece a los docentes extremeños su “participación activa” en las reivindicaciones de estos últimos días, incluido hoy.

Sin embargo, y al margen de la polémica sobre el adelanto de curso, CSIF estimó mantener la protesta porque considera “prioritario” que la consejera aborde otro tipo de cuestiones “absolutamente imprescindibles para el buen desarrollo del curso lectivo”. Entre ellas se encuentran los “continuados recortes de las plantillas” de los docentes que impide, como marca la ley, la atención individualizada al alumno.

Además, el sindicato exige que aplique “de una vez por todas” los acuerdos firmados en 2018 y que no se han implementado, como la recuperación del horario lectivo de 18 horas para las enseñanzas medias, la aprobación de la carrera profesional que no tienen los docentes en Extremadura o la reducción de jornadas en dos horas para los docentes mayores de 55 años. Así como la actualización de licencias y permisos, además de la convocatoria de las licencias de estudio que siguen sin aprobarse, entre otras cuestiones básicas para el buen funcionamiento de la educación pública en Extremadura.

Por su parte, la Consejería de Educación afirma que solo el 2,2% de los docentes de la región ha secundado la huelga. Según los datos que maneja la Junta de Extremadura se han unido al paro 402 profesores y maestros de 18.259 que hay en total en Extremadura (incluido todo el profesorado, hasta los que están en los diferentes programas de refuerzo y éxito educativo).

Por provincias, según la Consejería, en Badajoz la están siguiendo 251 docentes (un 1,37 %) y en la de Cáceres, 151 (un 0,83%).