Vara, sobre la gigafactoría de Navalmoral: "Es la gran oportunidad de nuestra historia"

"Es la gran oportunidad de nuestra historia". Son las primeras palabras del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, después de que la multinacional china Envision y Acciona hayan hecho oficial que construirán una gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata. Según ha explicado el presidente este viernes en rueda de prensa, el proyecto cristaliza tras más de cinco meses de negociaciones en las que el Gobierno de España ha jugado un papel "insustituible" y también ha participado el líder de la oposición, José Antonio Monago.

La Junta contribuirá con 200 hectáreas del polígono Expacio Navalmoral y suelo para la planta fotovoltaica que dará suministro eléctrico a la gigafactoría

"Hubo momentos en los que se solaparon las reuniones con Envision y Volkswagen", ha asegurado el presidente, que reafirma que este tipo de proyectos "de país" ya no van a ser una excepción, sino "demostraciones" de que un tiempo nuevo comienza para Extremadura. "Una de las primeras gigafactorías del nuevo mundo de la automoción va a abrir en los próximos años. Será un revulsivo para Campo-Arañuelo y toda Extremadura. Estuvimos fuera de la revolución industrial pero lideraremos la revolución verde con inversiones de estas características", ha asegurado.

En una primera fase, el proyecto VENERGY+ de Envision y Acciona movilizará mil millones de inversión ligados a las ayudas del Perte del vehículo eléctrico y conectado, que está dotado con más de 9.000 millones de euros y tiene que resolverse "en breve tiempo". La Junta de Extremadura contribuirá al proyecto aportando 200 hectáreas del polígono Expacio Navalmoral y suelo para el desarrollo de la planta fotovoltaica que dará suministro eléctrico a la gigafactoría.

Reservas de litio

Fernández Vara ha reconocido que las reservas de litio de la provincia de Cáceres y también las de Portugal, junto a la existencia de otros minerales como níquel, cobalto y manganeso han sido "un factor de empatía" para decidir la ubicación de la planta junto a la puesta en servicio "en las próximas semanas" de la nueva plataforma ferroviaria.

No obstante, Fernández Vara ha señalado que el litio para la fabricación de baterías "saldrá de donde esté" y en ese sentido ha recordado que también hay factorías en sitios donde no hay litio. "Se puede importar", ha dicho. "No entro en lo que vaya a ocurrir en un futuro con los permisos de explotación, porque estaremos a lo que los expedientes digan", ha respondido al ser preguntado por la implicación de las minas de litio de Cañaveral y Cáceres.

El presidente ha señalado que ahora, el "inmenso reto" de la Junta de Extremadura será la formación de mano de obra para dar respuesta a los 3.000 empleos que la gigafactoría demandará en un horizonte de dos años. Al respecto, ha abogado por "dar un giro de 180 grados" a la oferta de formación profesional de Extremadura para adaptarla a esta nueva realidad, toda vez que la falta de mano de obra cualificada fue uno de los argumentos que empujó a Volkswagen a decantarse por Sagunto.