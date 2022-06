Más de 20.000 extremeños podrán optar al carné para mayores de 16

Más de 20.000 extremeños de entre 16 y 18 años podrán tener acceso al nuevo permiso de conducir B1 cuya puesta en marcha ha anunciado el Gobierno y que podrá obtenerse a partir de los 16. Eso sí, tal y como adelantó el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, tendrá limitaciones: será solo para manejar vehículos eléctricos, con una velocidad tope de 90 kilómetros hora y un peso máximo de 400 kilogramos. Este cambio se avanzó el jueves de la pasada semana, en el marco de la presentación de la Estrategia de Seguridad Vial 2030. «El viernes ya me llamaron tres padres preguntándome por la matrícula del permiso B1», cuenta Pedro Paredes, presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas Extremeñas, para ilustrar el interés con el que muchos han acogido esta medida. Una novedad que él ve con buenos ojos: «Me parece muy razonable que se permita entrar en el mundo de la circulación con 16 años y siempre que se haga con cabeza y con limitaciones como la de los 90 kilómetros por hora», esgrime.

Este carné para jóvenes, con el que también se quiere fomentar la movilidad en el medio rural, según defendió Grande-Marlaska, ya está vigente en países como Francia, Italia, Portugal o Reino Unido. De hecho, su regulación se hace de acuerdo a lo previsto en la Directiva Europea de permisos de conducir. Su introducción podría beneficiar potencialmente hasta a alrededor de un millón de nuevos conductores españoles en el inicio de la medida (es la cifra aproximada que suman los que tienen 16 o 17 años). La mitad podría irse incorporando anualmente a partir de entonces.

La Estrategia de Seguridad Vial 2030 prevé una serie de medidas de actuación enfocadas a reducir en un 50% el número de personas fallecidas y heridas graves en siniestros viales respecto a las cifras de 2019, entre las que destaca también la incorporación de la educación en movilidad segura y sostenible al currículo escolar de forma paulatina a partir del próximo curso. «Tenemos que empezar pronto con la seguridad vial. Se supone que es una educación transversal que tendría que estar aplicándose en los colegios e institutos pero que por el momento no se aplica, pese a que con 14 o 15 años las personas ya se desenvuelven en el entorno del tráfico», aduce Paredes, quién destaca también que «la movilidad urbana está cambiando mucho» y que es muy habitual que los menores se desplacen con patinetes o bicicletas por las vías urbanas a pesar de tener «cero formación» en este ámbito.

Pedro Herrero, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, aplaude también que se haga hincapié en la formación de los jóvenes en seguridad vial. «Ya era hora. Enseñamos a un niño a que no hay que meter los dedos en un enchufe pero no a atravesar un paso de peatones correctamente. Y mueren más menores por lo segundo que por lo primero», señala.

A la espera de ver «cómo se articula» este carné B1 considera que, «quitando» el aspecto relativo a la velocidad máxima a la que se permitirá circular, «no supondrá un cambio tan significativo». «Si nos fijamos en los vehículos que cumplen estos requisitos estamos hablando prácticamente de cuadriciclos ligeros, lo que llamábamos antiguamente coches sin carné», precisa. Desde hace ya años estos modelos requieren de un permiso específico que puede obtenerse desde los 15 años. Es cierto que en este caso la velocidad máxima por construcción que pueden desarrollar no puede ser superior a 45 kilómetros por hora.

Sobre si los menores de 18 años están preparados para conducir coches que pueden alcanzar hasta 90 kilómetros por hora, recuerda que con 16 años ya es posible ser titular de un permiso A1, de motos de hasta 125 centímetros cúbicos, «algunas de las cuales alcanzan más de 90 kilómetros por hora. Eso es más peligroso, pero se permite desde hace más de 30 años».

«Creo que 16 años es un poco pronto para sacarse el carné de conducir. Y que el límite sea de 90 kilómetros por hora me parece un poco excesivo», apunta Francisco García, profesor de Autoescuela García, de Jarandilla de la Vera. No es el único pero que le pone al planteamiento del Gobierno. La infraestructura de recarga para el coche eléctrico sigue estando muy poco desarrollada y el precio de estos vehículos continúa siendo más caro que el de las unidades de propulsión convencional. Un sobrecoste que lo hace poco asequible, sobre todo para las economías de los más jóvenes, y que también dificulta que sea rentable para las autoescuelas. «Para que luego tengas tres alumnos al año, pues no te compensa», alega. «No creo que se saquen muchos carnés de este tipo», vaticina. También en su caso, enseguida han llegado las consultas sobre este nuevo permiso. «Está preguntando mucha gente, quieren saber si hay examinarse o no, y sobre todo si va a ser solo coche eléctrico», detalla.

Por otro lado, García destaca otra de las novedades que va a promover Tráfico, de forma que «no en mucho tiempo te van a permitir examinar en vehículos con cambio automático», aunque haya que «justificar» también haber recibido formación con los de cambio manual. El objetivo que se persigue es igualmente familiarizar a los nuevos conductores con los automóviles eléctricos.