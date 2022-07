La empresa ‘pinta’ de verde su proyecto

El discurso de la empresa cambió el pasado octubre con dos mensajes: la mina será subterránea y la contaminación y el impacto de la extracción y de la planta de tratamiento del mineral para obtener hidróxido de litio se reducen considerablemente. Por ahora solo se conocen ideas generales, no será hasta la presentación del proyecto cuando se pueda valorar el impacto real. Su incidencia en el territorio, dado la cercanía de la ciudad, es el aspecto más importante del debate sobre mina sí o no.

Este proyecto no es solo una mina, es también una planta industrial y metalúrgica que trata la roca triturada con su tostación, a una temperatura de 900 grados, lixiviación, se necesita agua, y purificación. El fin último es sacar hidróxido de litio, un polvo blanco que se utiliza en el proceso de producción de baterías.

Desde la empresa que promueve el proyecto de la mina, que es Infinity Lithium, creada solo para esta iniciativa, se ha insistido en los últimos meses en que en el proceso industrial y metalúrgico no se empleará gas natural, en que no habrá gases contaminantes ni tampoco huella de carbono, y que se empleará hidrógeno. Una de las nuevas empresas auxiliares que Infinity ha anunciado que estará vinculada al proyecto es una planta para la producción de hidrógeno que se empleará en la fábrica para el tratamiento del mineral. Iberdrola está construyendo en Puertollano una planta para la producción de hidrógeno que se utilizará en la fábrica de amoniaco que Fertiberia tiene en la localidad manchega.

Otro mensaje en el que se insiste desde Extremadura New Energies, la nueva denominación que toma Infinity Lithium para vincular su proyecto a Cáceres, es que en el proceso de tratamiento de la roca que se extraiga de la mina se emplearán reactivos que no sean tóxicos y que se puedan reciclar. En la tostación se utilizarán «nitratos, similares a los fertilizantes», no se utilizará ácido sulfúrico y se recurrirá a técnicas «menos agresivas», aunque esto suponga que se deje el 50% del litio en la roca, según explicó esta semana Ramón Jiménez, consejero delegado de Extremadura New Energies. Esa pérdida de litio queda compensada por el incremento que se ha producido en el precio del hidróxido de litio, que permite «un margen razonable» a pesar de que se tenga que incrementar la inversión y no se obtenga todo el litio posible, según explicó el consejero delegado, que insistió en que el vertido será «cero y sin balsas».

En el primer proyecto que presentó la empresa, en el otoño de 2017, se recogía el uso de sulfato de potasio en el proceso de tostación y de carbonato de sodio y de dióxido de carbono en la fase final del proceso para la obtención de carbonato de litio (que entonces era el fin último de todo el proceso industrial y metalúrgico). El nuevo proyecto, una vez que se presente, expondrá todo el nuevo proceso.

En cuanto a la utilización de agua, que en Cáceres no sobra por la insuficiencia del sistema de suministro, el mensaje que se lanza por parte de la empresa es que se utilizará agua tratada en la estación depuradora de agua residual, por lo que habrá que realizar una conducción, con su bombeo, hasta la ubicación donde esté la planta industrial y la boca de la mina a cielo abierto. La nueva conducción podría tener «entre 4 y 5 kilómetros o 7 y 8», indicó Jiménez, en función de la ubicación de la planta de tratamiento, para la que se barajan tres posibles ubicaciones; la empresa no las ha hecho pública y remite al momento en el que se presente el proyecto para la difusión de las tres alternativas que se están planteando.

Desde la empresa se ha recalcado otro mensaje: no se van a utilizar los recursos hídricos de suministro a la ciudad ni tampoco se verá afectado el Calerizo, «son formaciones geológicas -las del yacimiento y la del Calerizo- distintas y están separadas», aseguró el consejero delegado de la empresa.