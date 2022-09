Si Guillermo Fernández Vara no ostentara un cargo institucional, apoyaría el indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que ha solicitado la familia del expolítico andaluz al Ministerio de Justicia. "Si no fuera presidente y no tuviera responsabilidades orgánicas e institucionales, también lo firmaría", así se ha expresado el mandatario extremeño durante una rueda de prensa en Mérida junto a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, y que ha recogido la agencia Efe.