El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado en el pleno de este jueves "un gran paquete de disminución del gasto para las familias" que entre otras medidas supondrá la supresión del canon de saneamiento en la factura del agua y reducciones del 50% en las tasas de ITV, comedores escolares y aulas matinales, licencias de caza y pesca, la tarjeta SATE de transporte y las pruebas de laboratorio, así como "otras muchas" que se financiarán al 100%.

Será, según ha dicho el presidente, "la mayor bajada de tasas y precios públicos de la historia de la región", una medida que no afectará a la calidad de los servicios públicos esenciales porque no afectará a los impuestos, pero que sí servirá para "aliviar a los 430.000 hogares que pagan el canon de saneamiento o los 250.000 vehículos que cada año pasan la ITV". "Se trata de eso, no una trampa para desentender a los ciudadanos de la realidad fiscal y la obligación de pagar los servicios públicos con impuestos", ha señalado Fernández Vara.

El presidente se ha pronunciado así en la primera sesión de control al Gobierno de este curso político, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PP, Cristina Teniente. La popular ha insistido en la necesidad de bajar los impuestos para aliviar el "esfuerzo extra" que familias y empresas están realizando por la inflación, demandando especialmente una rebaja en los primeros tramos del IRPF con efecto retroactivo. "Y no nos venga con el rollo de siempre, se puede hacer sin tocar los servicios esenciales porque hay 700 millones de euros más en ingresos en los presupuestos", ha señalado.

En respuesta, Vara ha criticado al PP por esa "trampa" y ha reiterado que para aumentar las pensiones, introducir medicamentos de última generación, subir el sueldo a los funcionarios o mejorar la dependencia se necesita "dinero y recursos públicos".

Una vez descartada la rebaja del IRPF que sí han anunciado otras regiones como Murcia y Comunidad Valenciana, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que el paquete de medidas se presentará a los grupos la próxima semana en el marco de la negociación de los presupuestos de 2023, que como ha recordado no necesitan del apoyo de ningún grupo porque el PSOE tiene mayoría absoluta.

90 millones más hasta julio

En la formulación de su pregunta Teniente ha recordado que Extremadura, con la renta más baja del país, es la región que más esfuerzo fiscal hace, a lo que se une una inflación disparada que ha hecho que la Junta de Extremadura haya recaudado 90 millones de euros más hasta julio. "Esto no puede ser", ha señalado Teniente, que ha recordado a Vara que en su negativa de bajar los impuestos "se está quedando solo". "Esto no va de ideologías ni de bajarle los impuestos a los ricos, sino de proteger a las familias extremeñas, cada día más asfixiadas. Y para colmo defiende centralizar el saqueo fiscal, que lo llaman armonizar", ha clamado la popular.

"Está muy bien decirle todos los días a la gente lo que quiere oír", ha replicado Fernández Vara. "Es muy bonito cuando se está en la oposición decir que bajen los impuestos, y cuando se está en el gobierno subirlos", ha dicho en referencia al canon del agua.

El presidente ha recordado al PP que las medidas que en los últimos seis meses han llevado a la Asamblea (subir las pensiones, el sueldo de los sanitarios, mayor contratación docentes, más dinero para dependencia o para infraestructuras) se resumen en "más, más y más gasto" y se ha preguntado de dónde saldrán los ingresos sin impuestos.