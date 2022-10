Extremadura pide a Sanidad que los MIR sean funcionarios en prácticas

Extremadura ha solicitado ya al Ministerio de Sanidad que los Médicos Interno Residentes (MIR) pasen a convertirse en personal estatutario en prácticas, con el objetivo de fidelizar a estos facultativos en formación. Fue una propuesta que ya lanzó hace unos meses el presidente del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, pero que ya se ha materializado. Ahora, dicen desde la consejería de Sanidad a este diario, aceptarla o no «depende del Ministerio».

Esta proposición pasa por tratar a los MIR como funcionarios en prácticas, lo que supondría que, una vez que aprueban el examen MIR y eligen su destino, pasarían a ser funcionarios, evitando así que tengan que superar otro examen para poder obtener una plaza en el Sistema Nacional de Salud, como ocurre actualmente.

Materializar esta fórmula requiere, no obstante, modificar el estatuto marco del personal de los servicios de salud, ya que el mismo solo reconoce al personal estatutario fijo y al temporal, pero no contempla la opción de «en prácticas». Este cambio solo puede desarrollarlo el Gobierno central y precisamente ahora este estatuto marco se encuentra en fase de negociación con los sindicatos. Es decir, de aplicarse, tendría que hacerse en todo el territorio nacional y no por comunidades.

Vergeles cree que la fórmula ayudaría a cubrir las plazas en los pueblos, donde ya hay déficit de médicos

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, está convencido de que esta fórmula ayudará a retener a los médicos en la región y, sobre todo, a cubrir las vacantes en las zonas rurales, donde Extremadura presenta serios problemas para mantener los centros de salud por falta de especialistas.

Esta es la segunda propuesta que la región lanza al Ministerio de Sanidad para conseguir fidelizar a los MIR. Y es que la extremeña es una de las comunidades más perjudicadas por la fuga de médicos: En la última convocatoria fue la segunda que menos plazas ocupó de todo el territorio nacional. En la primera vuelta se quedaron libres 40, todas de Medicina Familiar y Comunitaria. Después el Ministerio de Sanidad decidió aumentar el cupo de extracomunitarios, del 4% al 6,6%, pero tampoco solventó el problema, porque aún así siguieron quedando vacantes 26 de esas plazas; es decir, solo se cubrieron 12.

Fue ante esta situación cuando Extremadura remitió a Sanidad su anterior proposición, basada en eliminar la nota de corte en el examen de Médicos Interno Residentes porque, mientras se dejan vacantes libres en las convocatorias, muchos médicos se quedan fuera por no pasar la nota mínima exigida, a pesar de que todos los que se presentan ya han aprobado su grado en Medicina. La opción que presentó en este caso Vergeles fue utilizar esta nota únicamente para ordenar a los candidatos según la calificación obtenida, con el objetivo de que comenzaran a elegir vacante los primeros de la lista, un sistema que ya existía con anterioridad pero que se suprimió. Sanidad tampoco ha contestado a esta propuesta.