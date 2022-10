Una sentencia obliga a pagar 606,34 euros más a los profesores de Bachillerato por realizar tutorías. Estima la denuncia que interpuso una docente en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Badajoz porque consideraba injusto que no se reconociera su derecho a percibir el complemento por realizar esta labor, que sí cobran sus compañeros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En nómina suponen 43,31 euros más al mes.

El juzgado argumenta su resolución en base a un acuerdo del año 2006 entre la Junta de Extremadura y los sindicatos, en el que se hace referencia a las tutorías de la ESO: «La acción tutorial en la ESO es clave para la convivencia en los centros educativos en la compleja etapa de la adolescencia, por ello esta función será retribuida con un complemento de 40 euros mensuales», reza el mismo. El fallo rechaza de lleno la justificación del pago de dicho complemento al considerarla «insuficiente». En cualquier caso, como es la norma sobre la que se asienta su abono esgrime que, al citarse en el mismo que dicha acción tutorial es importante en la adolescencia, también puede extrapolarse a otras etapas educativas, como es el caso de Bachillerato.

«Está insuficientemente aplicado a una etapa educativa (ESO) por una razón que perfectamente pudiera aplicarse a la etapa educativa postobligatoria», añade el juzgado. Es decir, «la misma justificación dada por el acuerdo para abonar el complemento de la acción tutorial estaría también indicada para su abono en la etapa de Bachillerato». Y así lo considera, incide, porque el único argumento para diferenciar que unos lo cobren y otros no es el de que los docentes de ESO trabajan con adolescentes. Un concepto que el juez define como «genérico y evolutivo, cambiante en cada caso y nunca definido y ajustado a una determinada edad» por lo que, a su juicio, «no termina en 4º de la ESO».

El complemento supone 43,31 euros más al mes, lo que conllevaría una subida de más de 600 € al año

A la misma conclusión llega el juzgado si se basa en la Ley de Educación de Extremadura, donde tampoco se reconoce la acción tutorial de Bachillerato y sí la de Secundaria Obligatoria. En cambio, añade la sentencia, en dicha normativa no se habla ni si quiera de la adolescencia, sino que recoge que la tutoría debe prestar especial atención «a la convivencia y a la orientación académica y profesional del alumnado». «Convivencia y orientación académica -añade el juzgado- que nada tienen que ver con la adolescencia» y que, por tanto, también puede extrapolarse a otras etapas educativas. Es más, añade el juez, atendiendo a esta legislación, la acción tutorial también puede ejercerse, y por tanto debe abonarse, a los docentes de los ciclos formativos de Formación Profesional.

Por este motivo el fallo deja sin efecto el acuerdo del 2006 que regula el pago de dicho complemento solo a los profesores de ESO y tacha a la Junta de Extremadura de ofrecer un «trato desigual» entre los docentes de las diferentes etapas educativas. Acuerda de este modo que dicha cantidad sea abonada también no solo a la recurrente, sino a todo el colectivo. No hacerlo, subraya, sería contrario a la Ley Orgánica de Educación, que sí recoge que la acción tutorial (sin especificar la etapa educativa) debe reconocerse «mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos». «Consideramos que la administración demandada está obligada por norma estatal a la regulación de dicho complemento para todas las fases y etapas educativas». La Junta de Extremadura deberá abonar el complemento con carácter retroactivo desde el año 2018.

Gestionada por Pide

El sindicato Pide, que ha gestionado la demanda, estima que la aplicación de esta sentencia costará a Educación unos 10 millones de euros, que es lo que supondría pagar este complemento a los tutores de todos los cuerpos (hay 5.000 según sus cálculos). Además, cada curso deberá contar con 2,5 millones de euros más en presupuesto para hacer frente a su abono cada año.

La sentencia no es firme y cabe recurso al Tribunal Supremo. La Consejería de Educación ya ha anunciado que agotará todas las vías judiciales, donde volverá a defender que la acción tutorial es diferente en las distintas etapas educativas. «Cobra un papel destacado en la educación obligatoria y es primordial en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, de 1º a 4º de ESO. Por lo tanto, en esta etapa educativa, la acción tutorial se integra dentro del periodo lectivo y está remunerada, para garantizar que cualquier estudiante de ESO pueda concluir con éxito la obtención de la titulación básica obligatoria exigida en nuestro país. No es así la etapa de Bachillerato, que ya forma parte de la educación no obligatoria y, por lo tanto, en esta etapa educativa las tutorías no cuentan con un periodo lectivo establecido», esgrime el Ejecutivo autonómico.