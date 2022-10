La incógnita del PERTE activa otras vías para la gigafactoría de Navalmoral

El PERTE ya no es prioritario para la gigafactoría de Navalmoral de la Mata. No hay decisión oficial sobre el sentido que tendrá para el megaproyecto de Envision y Acciona la resolución definitiva del Ministerio de Industria sobre las ayudas ligadas al plan estratégico del vehículo eléctrico, aunque en los últimos días se ha apuntado a que no se nutrirá de sus fondos. Con eso, las líneas prioritarias de financiación apuntan ahora a Incentivos Regionales, mientras el PERTE se contempla en un plano que no es determinante para el proyecto, cuya viabilidad no se cuestiona: «se hará, con PERTE o sin PERTE», fueron las palabras del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como respuesta a esa incógnita abierta en torno al plan estatal.

Hay que recordar que la gigafactoría de Extremadura ya se quedó fuera en la resolución provisional del PERTE del pasado 28 de julio, y que el proyecto Venergy+ que impulsan el gigante industrial chino y la energética española llegó al filo del cierre de la convocatoria de ayudas, el pasado 3 de junio. El proyecto se había dado a conocer solo un día antes; y a la premura con la que se tramitaron las ayudas se atribuyó el revés de la resolución provisional, a la que se presentaron alegaciones. Ya en ese revés provisional, el planteamiento era que la gigafactoría se haría «sí o sí», según dijo el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González. Reyes Maroto dice que «aún se evalúan» las alegaciones de los proyectos del PERTE ¿Qué pasa con el PERTE? En el Ministerio de Industria insisten en que el proceso no está cerrado. Ayer mismo la titular del departamento, Reyes Maroto, volvió a referirse en un acto en Andalucía a que el proceso de evaluación de las alegaciones al que concurrió Envision sigue en marcha y que no había fecha aún para dar a conocer el fallo. «No puedo confirmar el cuándo (se dará a conocer la resolución definitiva). Estamos terminando de evaluar todas las alegaciones que las empresas presentaron después de la resolución provisional», explicó Maroto. No quiso valorar los rumores que apuntan a que el proyecto de gigafactoría en Navalmoral se queda fuera de las ayudas. También se refirió a la posibilidad de que se abra una nueva convocatoria para poder atender más proyectos. «Claramente, si hay proyectos y capacidad de financiar más iniciativas, se habilitarán nuevos recursos, tanto para iniciativas que no reciban financiación en esta línea, como para otras nuevas que puedan surgir», apuntó la Ministra de Industria. A la espera de lo que determine la resolución definitiva, lo cierto es que del paquete de ayudas que se habilitó con más de 3.000 millones, únicamente se habían comprometido en la resolución provisional el 23,4% de los fondos, unos 700 millones. Un nuevo perte Si se confirma que no hay fondos en esta primera convocatoria del PERTE, podría haber otra oportunidad para la gigafactoría en esa segunda convocatoria que ahora no descarta el Ministerio de Industria. Pero esta semana el presidente de la Junta de Extremadura ya apuntó a otras vías de financiación que están activas como los Incentivos Regionales, en los que se viene trabajando con la empresa desde hace tiempo para impulsar la planta de baterías. Son fondos estatales que permitirían a Envisión acceder a una ayuda a fondo perdido por un máximo de un 30% (unos 300 millones) de la inversión en el proyecto (1.000 millones), que es lo que establece esta línea estatal de ayudas para los proyectos de las grandes empresas. El proyecto de Envision en Extremadura es estratégico tanto para el gobierno regional como para el Gobierno de España. En suelo extremeño, la clave no es solo el empleo que generaría por sí mismo (unos 1.000 puestos), sino su capacidad para ejercer de iniciativa tractora de una industria en torno al vehículo eléctrico y el litio de su subsuelo. Para el Gobierno central, el interés radica en su papel (junto a la otra gigafactoría que Volkswagen proyecta en Sagunto) para anclar en el país el futuro de la industria del automóvil. En ese contexto, las muestras de apoyo y la voluntad de acompañamiento del Gobierno central y de la Junta de Extremadura hacía la iniciativa de Envision en Extremadura han sido constantes. Gobierno y Junta han mostrado su apoyo a un proyecto clave en el sector del automóvil Como ejemplos, el pasado 13 de julio el Consejo de Gobierno, alcanzaba un acuerdo en el que se comprometía a «impulsar la implantación de una gigafábrica de baterías de 10 GWh en la localidad de Navalmoral de la Mata, por parte de la empresa Global Gabes SLU (Envision Spain)». Apenas una semana después se firmaba el acuerdo de colaboración en un acto en Expacio Navalmoral, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Allí mismo la Ministra de Industria, Reyes Maroto, y el presidente de Envision España, José Domínguez, rubricaban el protocolo de colaboración para llevar a buen puerto el proyecto. En esta última semana tampoco han faltado las muestras de apoyo para despejar cualquier duda sobre el futuro del proyecto en el que esta misma semana han estado avanzando, tanto en la financiación como en las necesidades de mano de obra o de suelo. «Nadie se cree que se seguiría trabajando si hubiera dudas de la viabilidad», insistió también Vara. La única duda parece ser de dónde proceden los fondos que busca Envision para hacer realidad el proyecto al que se fía un futuro industrial en Extremadura ligado a un hub del coche eléctrico.