Unos amigos de Imane piden hacerse cargo de su bebé y se lo deniegan

Unos amigos de Imane Saadaoui se ofrecieron para hacerse cargo de su bebé de 14 meses, pero se lo han denegado. El menor continúa así bajo la tutela de la Junta de Extremadura desde que su madre fuera asesinada a manos de su marido la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre en Valencia de Alcántara, donde residía la familia. Se trata de Moustafa y su mujer, que regentan una tienda en esta localidad cacereña. Eran vecinos de Imane, a quien trataban como de la familia porque ella no tenía ningún allegado en España.

«En cuanto me enteré de lo que había ocurrido fui a ofrecerme para hacerme cargo del bebé, al menos hasta que alguien de su familia en Marruecos pudiera venir a buscarlo. El niño nos conoce mucho», cuenta a este diario la mujer de Moustafa. Pero la administración regional se lo denegó apelando a que ninguno de ellos es familiar directo. Lo que ocurre es que ni Imane Saadaoui ni su marido y asesino, Badr Saadaoui, que está en prisión tras los hechos, tenían familia de primer grado en España, por lo que el bebé se ha quedado solo. A su padre además se le ha retirado la guarda y custodia. Este matrimonio se interesa todos los días por el menor: «Nos dicen que está bien».

Fueron precisamente ellos los que se encargaron de llamar a los padres de Imane para comunicarles lo sucedido. «Están destrozados, dicen que hasta que no entierren a su hija no van a estar tranquilos», afirma la amiga de Imane. En estos momentos están tramitando los visados con el consulado de España en Marruecos para poder viajar hasta Valencia de Alcántara y poder hacerse cargo del menor, aunque aún no han decidido si se quedarán aquí en España con él o se lo llevarán a Marruecos. Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales no ofrecieron más datos sobre este asunto, al tratarse de un menor de edad.

Piden justicia

No saben cuándo podrán salir de Marruecos pero mientras tanto intentan buscar también un abogado en España que hable árabe, porque ellos no conocen el castellano. Quieren llevarse el cuerpo de su hija a Marruecos cuanto antes y que se haga justicia.

«Hasta que no la enterremos no vamos a estar tranquilos», le dicen los padres de Imane a sus amigos

El propio Moustafa y su mujer se han ofrecido también a sufragar los gastos que supondrá repatriar el cadáver. Las comunidades islámicas de la región están preparando colectas para conseguir fondos y así ayudar también, pero ellos se han ofrecido a adelantarlo. «Quieren llevársela cuanto antes, están sufriendo mucho», añade Moustafa. Por ahora no podrán hacerlo ya que, tal y como informó este diario, la juez que se encarga de instruir el caso ha dictado una providencia para prohibir la repatriación del cadáver por si fuera necesaria su exhumación para practicar más pruebas durante la instrucción. El juzgado quiere prevenir que, en caso de necesitar realizar alguna pericial, les sea imposible recuperar el cuerpo de la joven.

Están buscando un abogado en España que hable árabe porque quieren que se haga justicia

A este asunto se refirió también ayer el Delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza. Según recoge la agencia Efe, precisó que «una vez que la familia se identifique como tal y lo autorice la autoridad judicial», se procederá al traslado del cuerpo. Según explicó, «es la familia quien se hace cargo de la repatriación y, cuando no se dispone de fondos, normalmente es el Ministerio de Asuntos Exteriores del país de pertenencia o a través de un acuerdo que lo permita, aunque todavía no ha llegado ese momento».

Su confidente

Los amigos de Imane no se explican lo ocurrido. La fallecida solía desahogarse con la mujer de Moustafa, que era conocedora de los problemas que había en la pareja. «Habían estado separados porque tenían problemas pero desde junio se habían dado otra oportunidad y se les veía mejor que nunca, como una pareja normal, no entiendo qué ha pasado. Esto es muy duro», asegura. Dice que ella solía preguntarle a Imane cómo estaban. «Me decía que estaban bien, que la estaba ayudando mucho. No lo entiendo», confiesa a este diario.

Mientras tanto el juzgado de Valencia de Alcántara continúa con la investigación de los hechos, que se instruye como violencia de género. El autor confeso de los hechos continúa en la cárcel de Cáceres, donde se le está aplicando un protocolo antisuicidios para prevenir que pueda atentar contra su vida. Según explica el director del centro penitenciario, Nahum Álvarez, se trata de la actuación habitual en este tipo de delitos por violencia de género porque es común que, después de cometer el crimen, «se lo piensen y puedan atentar contra su vida». «Es nuestra obligación controlar que no atenten contra su integridad física», añade el responsable de la cárcel.

De esta forma se hace un seguimiento exhaustivo del interno, al que se le asigna otro preso de apoyo para que nunca esté solo y prevenir que pueda tener tentaciones suicidas (estos acompañantes reciben formación para tratar a estos presos). Por el momento no ha tenido ningún intento de quitarse la vida. El protocolo se mantendrá hasta que se considere que ya no tiene riesgo de suicidio.