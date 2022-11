Poco más de dos minutos de pleno en el Ayuntamiento de Salvatierra han sido suficientes para que los cuatro concejales del PSOE revocaran su dimisión de dimitir y pasaran a ser no adscritos después de que el pasado martes anunciasen que renunciarían a su cargo ante «los engaños sistemáticos» del alcalde en relación al macrovertedero.

Por otro lado el alcalde, Francisco José Saavedra, mantiene que su "decisión de dimitir es irrevocable" aunque no aclara si dejará o no su acta de concejal. No obstante, aún no se ha hecho efectiva al no haberla registrado. "Lo haré entre hoy y mañana", asegura el edil.

Una vez sea efectiva, deberán nombrar a un nuevo alcalde. Los exconcejales del PSOE aseguran que no presentarán candidatos a la alcaldía pero que mostrarán su apoyo al que se presente. Por el momento, la única opción es que el PP presente a algún candidato.

(Habrá ampliación)