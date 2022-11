El proyecto para instalar un macrovertedero en Salvatierra de los Barros ha acabado dinamitando a su ayuntamiento, con una secuencia de delegaciones de funciones, dimisiones, reproches y acusaciones en los cuatro últimos días dentro del equipo que sustenta la alcaldía para el PSOE. De los cinco ediles, eso sí, solo queda en estos momentos el alcalde, Francisco José Saavedra, que volvió el pasado martes a ocupar su despacho tras la renuncia en bloque de sus cuatro concejales por «falta de confianza», al entender que el alcalde no les ha proporcionado toda la información que tenía durante la tramitación del macrovertedero.

«He trabajado codo con codo con mis concejales en todos los proyectos, los que han salido bien y los que han salido mal como este», aseguraba este miércoles en declaraciones a este diario. No hace ni 24 horas que volvió a la Alcaldía, tras la dimisión de Amelia Rodríguez y los otros tres concejales que formaban parte del equipo de gobierno municipal. Habían asumido sus funciones el sábado tras renunciar como alcalde, según dijo entonces, por motivos de salud. Los ediles se marcharon sin embargo con un comunicado en el que le acusaban de «falta de transparencia» y «falta de información sobre el proyecto»; y también de amenazas de su entorno tras solicitarle que se retirara de sus funciones el pasado viernes. «Vivimos en un estado de derecho en el que quien acusa es quien debe demostrar la acusación», respondía a esa cuestión.

El alcalde asegura en su vuelta al consistorio que no quiere «pensar más en el pasado» sino «en el futuro»; y que su propósito es «parar definitivamente el proyecto del vertedero». «La situación nos ha sobrepasado a todos, a mí el primero. Asumo mis errores al pensar que lo que venía era una industria que iba a ser buena para el pueblo cuando el resultado es otra cosa. Con lo que sabemos ahora, no era un buen proyecto», insistía.

A finales de 2021

La tramitación del vertedero se inició hace casi un año, aunque los pasos previos, como la compra de los terrenos, arrancaron en 2020. En esos dos años de trámites es donde los ya exconcejales dicen no haber tenido toda la documentación que entienden ahora que había. La tuvieron, aseguran, el pasado 5 de octubre (la fecha en la que se publicó el trámite ambiental en el DOE) y comenzó el principio del fin del gobierno local, que tiene en estos momentos un gobierno en minoría sustentado únicamente por el alcalde, Francisco José Saavedra (PSOE), a la espera de que se designen a los cuatro nuevos concejales, los siguientes en la lista que concurrió a las elecciones de 2019.

«No sé si conocía la magnitud del proyecto, pero tenía información que nosotros no », dice Amelia Rodríguez

«Se nos dijo que era una planta de reciclaje en la que se iba a fabricar compost y combustible para la cementera de Alconera. Hasta que todo acabó estallando, y lo que nos dijo fue que tuviéramos prudencia con lo que decíamos, que esperáramos», insistió la hasta el pasado martes alcaldesa en funciones de Salvatierra de los Barros, Amelia Rodríguez. Reitera la falta de transparencia del alcalde con la información relativa al proyecto y explica que la publicación en el DOE y la aparición de la palabra «vertedero» provocó «un choque» en el equipo de gobierno. Aun así la exconcejala tampoco descarta que el alcalde no contara con toda la información de la empresa: «No puedo asegurar que conociera la magnitud del proyecto; pero que tenía más información que nosotros, no me cabe ninguna duda», dice Amelia Rodríguez.

El PP pide la dimisión

La corporación municipal la completan cuatro concejales del PP, desde donde este miércoles reclamaron la dimisión del alcalde Francisco José Saavedra, a través de un comunicado. «No puede seguir ni un segundo más al frente de la gestión del ayuntamiento, cuando ya no cuenta con el apoyo de nadie en la localidad ni tan siquiera de los miembros de su propio equipo del PSOE, que han dimitido en bloque». Le piden que «se retire para que deje de hacer daño al futuro del pueblo»; y añaden que Salvatierra de los Barros «no se merece la inestabilidad y tensión con la que lleva viviendo las últimas semanas». Además piden «una respuesta y una explicación clara», ante las acusaciones y afirmaciones hechas por los cuatro exconcejales del propio PSOE sobre el «engaño sistemático» por parte de Saavedra con el tema del vertedero.

La situación ha generado sorpresa en un pueblo de 1.600 habitantes en el que la vida se ha visto sacudida en mes y medio por el proyecto del macrovertedero. «Hay gente que está sorprendida y otra que está indignada», dicen algunos vecinos. Desde la plataforma Salvemos tu Tierra, que ha canalizado el malestar vecinal con el proyecto, rechazan valorar la situación del ayuntamiento.

La Junta elude valorar la crisis institucional y el PP no ha decidido aún si presentará una moción de censura

Sí que se han producido reacciones sobre la crisis institucional del Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros a nivel regional, aunque desde la Junta de Extremadura eludieron pronunciarse, por «escrupuloso respeto a la autonomía municipal», según señaló el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González. Recordó que tampoco opinaron hace unas semanas tras la dimisión del alcalde de Villafranca de los Barros, José Manuel Rama, o cuando ha habido problemas en el Ayuntamiento de Badajoz; y subrayó que a día de hoy el proyecto está «muerto administrativamente» porque el expediente ha sido archivado por la Junta, como publicó el lunes el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Hay que tener en cuenta, en todo caso, que la empresa aún pude presentar recurso a la resolución del 26 de octubre que cerraba el expediente, y además abrir la vía judicial.

Por su parte, la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiona, sí se refirió a la «preocupación» por la «inestabilidad política» en Salvatierra de los Barros «derivada directamente» del proyecto de macrovertedero que se quería instalar en la localidad. Está en el aire la posibilidad de que el PP presente una moción de censura para desbancar al alcalde. Guardiola afirmó al respecto que «van a esperar a una respuesta del PSOE».

También el coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, manifestó que «algo huele muy mal» en alusión a la crisis institucional en el Ayuntamiento de Salvatierra, y pidió explicaciones al alcalde y también al Ejecutivo regional.