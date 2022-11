Francisco José Saavedra no se ha presentado este martes al pleno extraordinario convocado para aprobar su dimisión como alcalde y concejal del Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros, que además debía presidir, en su condición de primer edil. Aun así ha sido un pleno tenso que se ha cerrado con la aceptación de su renuncia, críticas por la que fuera su teniente de alcalde y ahora concejala no adscrita, Amelia Rodríguez, y una petición para que se aceleren los trámites para que haya cuanto antes nuevo alcalde.

El pleno arrancó con la cabecera de la mesa que manda en el salón de plenos vacía, hasta que se ha dado cuenta del procedimiento que marca la ley para poder seguir adelante con la sesión y le ha sustituido en ese puesto el concejal de mayor edad, Tomás González, uno de los exconcejales del PSOE que formó parte del equipo de gobierno y que desde la semana pasada es concejal independiente.

En el pleno se ha leído el escrito de renuncia que presentó Saavedra, en el que habla de amenazas y coacciones

El pleno ha sido así un mero trámite en el que la secretaria del ayuntamiento ha leído el escrito de renuncia que Saavedra presentó el pasado 22 de noviembre en el Registro municipal, expresando su voluntad de abandonar tanto la Alcaldía como el acta de concejal, y los motivos que le habían llevado a tomar la decisión: "Evitar la crispación reinante en la localidad, creada por varios sectores con insultos e injurias, e intentando que con mi dimisión, se restablezca la paz social". En ese escrito añade también que "las coacciones a mí y a mi familia por parte de miembros de otros partidos políticos y por exmiembros del equipo de gobierno, han provocado en mí un desgaste que me está causando problemas de salud"; y pone en valor que "durante muchos años mi prioridad ha sido Salvatierra de los Barros como se ha demostrado en mi gestión del ayuntamiento", antes de enumerar algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo esta legislatura. Las razones son básicamente las que expresó verbalmente hace diez días, cuando anunció su dimisión.

La petición de Saavedra "se toma en consideración por parte del pleno", ha leído desde la presidencia Tomás González. Es el trámite en el que se da por aceptada la petición, no se vota.

"El alcalde no se va a presentar"

El runrun de que Saavedra no estuviera en el pleno de su renuncia rondaba el pueblo minutos antes de las 12.00 horas, la hora a la que se había convocado la sesión: "El alcalde no se va a presentar", decían algunos vecinos en las inmediaciones del consistorio y también entre el público del salón de plenos. Así fue y eso se acabó convirtiendo después en el comentario de los corrillos de vecinos, en los que ya hay cierto hartazgo con la situación generada en el pueblo y en el ayuntamiento por este proyecto de residuos industriales. Comienza a imponerse el silencio cuando se pregunta a los vecinos por la situación.

La dimisión de Saavedra deja un vacío de poder en el Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros como penúltimo capítulo de la crisis institucional abierta como consecuencia del proyecto de macrovertedero. Por eso el resto del pleno se ha destinado a explicar le procedimiento que se activará para designar al nuevo alcalde y cerrar una situación que es "excepcional" puesto que no hay teniente de alcalde que pueda asumir la presidencia del gobierno local de forma transitoria, puesto que se cesaron por decreto de alcaldía.

De manera transitoria y al igual que ha sucedido con la sesión del pleno, se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley de las Corporaciones Locales que establece que la vacante en la presidencia "corresponderá al concejal de mayor jerarquía, antigüedad y edad por este orden". En este caso todos los concejales tienen la misma jerarquía y hay varios con la misma antigüedad, por lo que será de nuevo el de mayor edad, Tomás González, el que asuma la presidencia y Alcaldía, hasta que haya nuevo nombramiento. A él le corresponderá, por tanto, convocar y presidir la sesión que se tendrá convocar en un plazo de diez días, pero que se celebrará a ser posible esta misma semana por petición de la propia corporación en el turno de ruegos y preguntas. El primero ha sido el portavoz del PP, Abel Caro: "Como portavoz del grupo municipal del PP rogamos que ante esta situación de vacío de poder y una vez que el alcalde cesó de sus delegaciones a los tenientes de alcalde y no nombró a otro, pedimos que a la mayor brevedad se convoque sesión plenaria extraordinaria para que se nombre nuevo alcalde".

La renuncia de Saavedra, que por decreto de Alcaldía eliminó a los tenientes de alcalde, deja un vacío de poder

La portavoz de los no adscritos, Amelia Rodríguez, criticó después en su turno de palabra que el alcalde en su escrito de renuncia, "haga suya la gestión de un equipo de gobierno que ha trabajado durante tres años" (y al que ella pertenecía). "Es vergonzoso, y en su línea, que haga suyo lo que hemos estado haciendo por y para Salvartierra desde aquí, no viniendo una o dos veces al pueblo", ha reprochado visiblemente molesta.

Alcaldía de Salvatierra para el PP

Abel Caro es el único que puede optar con garantías a la Alcaldía en este caso y eso daría el ayuntamiento al PP. Los cuatro ediles que formaron parte del equipo de gobierno con Saavedra no pueden postularse como candidatos, puesto que se presentaron a los comicios de 2019 bajo las siglas del PSOE y ahora han pasado a ser concejales no adscritos y es indispensable que el candidato se postule bajo las mismas siglas con las que accedió a su acta de concejal. También podría presentarse el concejal del PSOE que sustituya a Saavedra, incluso aunque no hubiera tomado aún posesión, aunque es poco probable que obtuviera los apoyos necesarios.

El pleno para designar al nuevo alcalde será previsiblemente este viernes

Caro sin embargo, tiene garantizados los apoyos los cuatro concejales que integran el grupo Popular y de cuatro ediles no adscritos, que ya manifestaron su voluntad de apoyarle.

La fecha del nuevo pleno se ha negociado este mismo martes y se dará a conocer su convocatoria en las próximas horas, aunque será previsiblemente este viernes. Su celebración se ve como el capitulo final de una crisis institucional abierta por un proyecto de vertedero que sigue sin estar enterrado con un nuevo recurso sobre la mesa de la Junta de Extremadura.