Almazara As Pontis desde 2008 se ha convertido en todo un emblema en el mundo del aceite de oliva virgen extra. Cada año procesa 4.000 toneladas de aceituna Manzanilla Cacereña con la que elabora tanto AOVE convencional como ecológico, y AOVE certificado por la DOP Gata-Hurdes. A todo esto hay que sumar su gama de 14 AOVES aromatizados naturales.

Con una vocación totalmente innovadora en el mundo del AOVE, así como respetuosa con el medio ambiente, As Pontis ha logrado ser una de las almazaras más reconocidas, que está a punto de alcanzar la cifra de 300 premios, entre galardones nacionales e internacionales. Se encuentra situada en el Valle de los Tres Lugaris de la Sierra de Gata, donde se habla la ‘fala’ tradicional. Para seguir avanzando en la promoción de la cultura del AOVE, As Pontis se ha especializado en el oleoturismo como principal argumento para avanzar en la calidad del producto. Entre los objetivos de la almazara está la mejora de la línea de extracción para aumentar la excelencia de sus AOVEs y además van a poner en marcha un centro de interpretación de la Manzanilla Cacereña. «Tenemos ya redactado el proyecto y no tenemos la menor duda de que no va a dejar a nadie indiferente, pues además explicaría nuestros AOVES así como la historia de los pueblos del norte de Cáceres», explica Miguel Carrasco, maestro de Almazara de As Pontis.