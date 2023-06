Vox considera que Guardiola vuelve a decirles «no» al no ofrecerles consejerías

Vox reivindica la particularidad de cada territorio para alcanzar acuerdos de gobierno. Desde la formación dejaron claro no solo esa cuestión, sino que en Extremadura lo que demandan son consejerías. Fue la diputada en el Congreso, Magdalena Nevado, la que criticó que la líder del PP extremeño, María Guardiola, haya vuelto a «decir no a Vox» en su gobierno al ofrecerle «direcciones generales pero no consejerías».

En su perfil de Twitter, Nevado colgó un cartel con el anagrama de su formación y las imágenes de la dirigente popular y de Santiago Abascal en la que puede leerse: «Guardiola vuelve a decir ‘no’ a Vox en su gobierno: les ofrece direcciones generales pero no consejerías». Magdalena Nevado señala, para explicar el cartel, que «algunos políticos extremeños tienen clarísimas las diferencias entre una consejería y una dirección general, pero no distinguen una encina de un alcornoque». Los árboles han entrado en el debate político de la conformación del Gobierno en Extremadura a raíz de que el periodista Federico Jiménez Losantos definiera a Guardiola como «la niña del alcornoque». Además, Nevado escribió un tuit dirigido a María Guardiola en el que indicaba que esta «ya se ha enterado de que no negamos la violencia machista y que son ellos quienes les dan la espalda al resto de violencias». «Ya sabe que eso de deshumanizar a inmigrantes no es más que una mierda de frase de su exasesor» (Santiago Martínez-Ares, que dimitió la semana pasada al hacerse públicos unos audios contra Vox) y «también le ha quedado claro que nos molesta que se utilice, patrimonialice y rentabilice a los homosexuales». «Ahora hay que explicarle que el aborto no es un derecho, sino un drama y que el éxito de Isabel Díaz Ayuso radica en plagiar a Vox y no en demonizarnos», añade en su tuit Nevado, que va acompañado por una foto de María Guardiola con la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Con suerte alguien le hará ver que no todas las consejerías tienen el mismo peso», concluye la diputada de la formación de Santiago Abascal en su mensaje en esta red social. Baleares no es Extremadura Por su parte el líder de Vox, Santiago Abascal, advirtió este miércoles que el pacto alcanzado en Baleares (un gobierno en solitario con la abstención de Vox) no servirá para otros territorios «de ninguna manera». Lo ha justificado en que en allí había «un clarísimo riesgo de la entrada del separatismo de nuevo en el Gobierno balear» y su partido pretende acabar con la imposición del catalán en las aulas. «El PP en Baleares ha tenido un comportamiento en todo momento respetuoso con los electores de Vox, no les ha insultado como ha ocurrido en Extremadura», añadió.