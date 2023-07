Encuentran tirados en un contenedor de obra en Badajoz 354 sobres con propaganda electoral y papeletas del PP

354 sobres de propaganda electoral del PP que contienen en su interior las papeletas con sus candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Badajoz, dirigidos todos ellos a vecinos de la localidad pacense de Talavera la Real. Es lo que encontró ayer por la tarde un ciudadano en un contenedor de obra en la calle Antonio Ayuso de Badajoz, situado junto a la fachada del colegio público Arias Montano. Quien encontró los sobres los llevó a la sede del partido, cuyos responsables han denunciado este viernes lo ocurrido y le darán traslado a Correos para que abra una investigación, al mismo tiempo que piden al delegado del Gobierno en Extremadura que dé explicaciones, así como presentarán la denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional.

Para explicar lo sucedido han comparecido junto al contenedor de obra José Ángel Sánchez Juliá, portavoz regional del PP, acompañado del presidente provincial, Manuel Naharro, José Antonio Monago y otros candidatos. Sánchez Juliá ha señalado que los sobres aparecieron "tirados" en el contenedor con la información electoral del PP relativa a las elecciones generales del 23 de julio. "Sobres que tenía que haber llegado a los vecinos de Talavera la Real para que tuvieran la información y las papeletas para poder ejercer su voto". Para los populares "esto es algo tremendamente grave e importante, que en un proceso electoral la información de un partido que concurre a las elecciones, un partido serio que tiene opciones de gobierno, aparezcan arrojadas en un contenedor de Badajoz".

"Ataque a la democracia"

Desde el PP consideran que se trata de una práctica "que no se tiene que repetir", sobre todo en un momento en el que en esta formación política "estamos apelando a la responsabilidad de todos los ciudadanos para que puedan tener la confianza necesaria en el proceso electoral, máxime después de lo que hemos vivido en las anteriores eleccioes municipales y autonómicas, donde hemos visto que se hacía compra de voto por correos". Sánchez Juliá ha insistido en la gravedad de los hechos, pues siembra dudas sobre el sistema electoral. "Hemos dicho a todos los ciudadanos que pudiesen confiar para que su voto llegue a la urna con lo que ellos quieran".

Por su parte, Naharro ha calificado lo ocurrido como "un ataque a la democracia" y ha explicado que con esta acción se han podido cometer hechos delictivos, que tienen que ver con la vulneración de la privacidad de los vecinos de Talavera y el derecho a recibir la información. De ahí que también acudirán a la vía judicial. Al mismo tiempo, esperan que se trate de un "caso puntual y no generalizado" en la provincia. "El PP estará atento durante estos días para que la gente reciba sus cartas en sus domicilios".

Los populares solicitan a la dirección de Correos que abra una investigación para averiguar por qué la información electoral y las papeletas del PP de la provincia de Badajoz no están hoy depositadas en los buzones de los vecinos de Talavera la Real. Desconocen si estos sobres han salido de la oficina de Correos más cercana, la situada en la avenida de Colón. El portavoz regional ha apuntado que en Extremadura vive mucha gente mayor que confía en lo que le llega por correo y le gusta salir de casa con sus papeletas preparadas para ejercer su derecho a voto "y vemos cómo ese derecho electoral aparece arrojado en un contenedor de obra".

Los populares esperan que hoy mismo el delegado del Gobierno salga para dar explicaciones sobre qué ha sucedido. "Si en pleno siglo XXI el derecho electoral de lo ciudadanos se ve comprometido algo no está funcionando". Por eso exigen "la responsabilidad" de Correos para que abra una investigación y estos sobres lleguen en tiempo y forma a los vecinos de Talavera. "Si queremos que sea un proceso electoral limpio en el que todo el mundo pueda confiar y tenga la opción de votar lo que quiera, las papeletas del PP tienen que llegar a todos los vecinos de la provincia y de Extremadura", ha reclamado el portavoz.

Por otro lado, Sánchez Juliá ha insistido en la gravedad de que estos sobres incluyen datos personales, protegidos, "que han estado al albur de todos los vecinos que pudieran encontrarlos".

Desde el PP han querido agradecer públicamente al ciudadano que encontró los sobres y los llevó a la sede del PP (situada relativamente cerca del contenedor de obras, en la avenida Ramón y Cajal). "En su obligación de defender el derecho de todos los vecinos estaba entegarnos esta información para que no solo hagamos esta denuncia" sino que los votantes de Talavera no se queden sin estas papeletas a través del partido. El PP se aseguarrá que todos los vecinos de esta localidad recibe sus sobres, no saben si a través de Correos o con un buzoneo manual "puerta a puerta".