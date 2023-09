Educación revoca supresiones de conciertos previstas este curso

La enseñanza concertada respira más tranquila con el nuevo Ejecutivo extremeño. Así lo reconoció ayer la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Extremadura (FSIE) tras una primera reunión con la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, y la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, justo el día que el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicaba la renovación de los conciertos educativos para este curso que acaba de arrancar.

En total, la comunidad cuenta este año con 1.434 unidades concertadas (928 en Badajoz y 506 en Cáceres), de las que casi el 60% son de Infantil y Primaria. En el cómputo global son dos unidades más que el curso pasado (2022-2023), cuando se suscribieron 1.432 conciertos educativos, pero según el sindicato FSIE «se han restituido la mayoría de los recortes iniciales propuestos por la anterior administración».

La propuesta inicial de la consejería, planteada en julio en la comisión de conciertos, contenía una rebaja de unas 14 unidades y aunque finalmente también se han suprimido algunas unidades respecto al curso anterior (este año hay por ejemplo cuatro unidades menos en Infantil que el curso pasado), el balance final es positivo sumando todas las etapas educativas. «Estamos muy satisfechos porque la mayoría de las alegaciones que han hecho los centros se han aceptado y se han revocado las supresiones previstas inicialmente porque es una apuesta por la calidad y por el mantenimiento del empleo», subraya Pedro González, secretario provincial de FSIE en Badajoz.

El secretario autonómico del sindicato, Enrique Silveira, señala que hay un "nuevo aire" en la consejería y se muestra muy contento porque las alegaciones que han hecho los centros hayan surtido efecto para evitar la pérdida de más unidades concertadas y el consecuente despido de profesionales, «que es un verdadero drama para nuestros centros porque no tienen posibilidad de reubicarse y se van al paro».

Ante la caída de la natalidad que está reduciendo la población escolar de manera generalizada, Silveira entiende que el sistema educativo debe flexionarse. «Siempre nos oponemos al cierre de unidades pero entendemos que en algunos casos no cabe otra opción, aunque también se pueden habilitar fórmulas para que en lugar del cierre se mejore la calidad de la enseñanza aprovechando menores ratios», defiende.

En cualquier caso, se muestra satisfecho con la revocación de algunas supresiones previstas inicialmente y con el compromiso de la administración educativa de mejorar las condiciones laborales de los centro concertados. Silveira lamenta que «en ocasiones se nos discrimina de alguna manera y no se nos permite trabajar con los instrumentos necesarios». Por eso aplaude los compromisos de la nueva administración educativa que, además, «nos ha transmitido su respeto y eso no siempre ocurre». Por eso, insiste en que tiene mejores perspectivas en este inicio de curso «porque se nos considera una parte más del sistema educativo y no ha lugar a enfrentamientos. Tanto la pública como la concertada formamos parte de la misma red y tenemos las mismas funciones y exigencias», destaca.

En la reunión mantenida ayer por la mañana, además de abordar el mantenimiento de conciertos, FSIE solicitó la inclusión de los centros concertados en la gratuidad de las aulas de 0 a 3 años (Aulas 1-2) y la inclusión y ampliación del acuerdo de jubilación parcial.