La Junta intensifica los trámites para no perder 423 millones de fondos europeos

Sin tiempo que perder. La Junta de Extremadura tiene hasta el próximo mes de marzo para certificar más de 423 millones de euros correspondientes al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), Fondo Social Europeo (FSE) y Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). Así lo ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, quien ha manifestado que los diferentes departamentos del Gobierno regional están acelerando los trámites con el objetivo de "ejecutar los máximos fondos posibles para minimizar su pérdida".

En concreto, la fase de autorización, disposición y obligación de pago de estos tres programas tiene que cumplirse antes del próximo 31 de diciembre. Por su parte, la de verificación, certificación y reembolso tiene que cumplimentarse hasta marzo de 2024 como máximo. "Esto nos coloca en una situación complicada, ya que contamos con tan solo ocho meses para certificar esos más de 423 millones de euros", ha destacado Manzano, quien ha indicado que la media de certificación del anterior gobierno fue de 152,8 millones de euros al año.

En su intervención, la titular de Hacienda ha detallado que restan por certificar 290 millones del Feder, que supone el 30,91% del total; 105 millones del FSE, el 24,69%; así como 28 millones del POEJ, el 24,69%. Sobre esta cuestión, ha aclarado que esas cifras son para alcanzar el 100% del programa, pero que debería haber una "sobreejecución" del 10 o el 15% para absorber las correcciones financieras que siempre hace la Unión Europea. A su juicio, estos datos evidencian niveles de gasto "muy bajos" por parte del anterior Gobierno del PSOE.

Asimismo, la consejera ha advertido de que «no todo el gasto es de calidad», lo que puede provocar que haya importes no elegibles que no se pueden certificar y que quedarían como gasto que tendría que ser asumido con fondos de la comunidad, lo que incrementaría el déficit. En este sentido, ha desvelado que se han encontrado con un gasto no elegible de unos 154 millones, un gasto «del que no tendremos reembolso».

Por otra parte, y aunque los gastos tienen que estar declarados a 31 de diciembre de 2025, Manzano también ha denunciado la situación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Extremadura 2014-22, pues presenta un porcentaje de ejecución del 66,34%, quedando pendientes de declarar 540,9 millones de euros. De los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Next Generation, ha dicho que tienen pendientes de ejecución 605 millones (80,46%), cuyo procedimiento es distinto, ya que es en función del cumplimiento de determinados objetivos.

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Soraya Vega, ha asegurado que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara dejó "todo el gasto ejecutado" en materia de fondos europeos y que "solo falta la verificación y el control" por parte del actual Ejecutivo autonómico. "Se ha quedado todo absolutamente preparado y con una ampliación de 40 personas trabajando para poder justificar y llegar a tiempo, que es lo que tienen que hacer ahora" el nuevo Gobierno, ha subrayado.

"El Gobierno de María Guardiola miente", ha manifestado la diputada socialista, quien ha asegurado que el Fondo Social Europeo y el Feder "están ejecutados, solo falta la verificación y el control, algo para lo que precisamente el Gobierno anterior reforzó el servicio para poder hacerlo de una manera mucho más eficaz y ágil". Por ello, Vega ha instado al Ejecutivo regional a asumir sus responsabilidades, ya que "si se pierde algún fondo europeo es porque la señora Guardiola no se ha puesto todavía a trabajar por Extremadura con seriedad y con rigor".