Extremeños entre los misiles de Hamás: «Pensábamos que no salíamos de allí»

Varios estruendos sacaron de la cama a Luis Miguel Pérez antes de las siete de la mañana del sábado pasado. Este extremeño de Azuaga (Badajoz) vive desde hace cinco años en el sur de Israel, a 30 kilómetros de la frontera de Gaza, donde trabaja en la construcción de una torre de energía solar en el desierto del Néguev. Él pensaba que eran maniobras de la base militar que tiene cerca de su kibutz (pueblo pequeño), pero los mensajes de familiares y amigos advertían de que algo estaba pasando: no eran maniobras de los militares, eran los misiles de Hamás sobre Israel en la mayor ofensiva de los últimos años que ya ha dejado más de 1.300 muertos tras la respuesta israelí.

«Puse la televisión y vi al presidente de Israel anunciando el estado de guerra. Me puse muy nervioso», recuerda este extremeño de 47 años. «He vivido ya varios conflictos en la zona, pero esto supera a todo lo anterior, esto es una guerra. Y me ha cogido por sorpresa porque ahora estaba todo en calma. Era sabbat (día de descanso) y el día después del Sucot, la fiesta más sagrada del judaísmo», cuenta ya a salvo en Azuaga, aunque volver a Extremadura no ha sido nada fácil.

«Los vuelos estaban cancelados, pero en la embajada me dijeron que mientras hubiera viajes regulares no iban a fletar ningún avión para sacarnos de allí. Solo me recomendaron encerrarme en casa porque había habido una inclusión de 1.500 terroristas desde Gaza y estaban matando y secuestrando a la gente. La embajada no daba ninguna solución, nos han abandonado», denuncia.

Viendo la situación, decidió salir de Israel con un plan B. Luis Miguel Pérez es además el jefe del equipo mecánico de los proyectos que allí desarrolla su empresa (española). «No podía dejarme a la gente». Así que contacto con un amigo que tiene en Egipto y planificó la salida por tierra hasta El Cairo (Egipto) y desde allí volar a Madrid (la empresa se hizo cargo de los billetes). Lo consiguió junto a otros cinco compañeros de la empresa, pero fue un camino lleno de obstáculos y temores entre fronteras y desiertos. «Atravesamos el desierto del Néguev durante dos horas y media y tras cruzar la frontera recorrimos durante más de tres horas el desierto del Sinaí, en el que tuvimos que ser hasta escoltados por la policía en varias zonas peligrosas. Nos hemos jugado la vida, pero ha merecido la pena porque quedarse allí era más arriesgado».

El viaje de Israel a Azuaga duró más de 24 horas (salió de su kibutz el domingo a las 16.30 horas y llegó a Azuaga el lunes a las 22.30 horas) y casi no lo consigue porque el grupo llegó a la frontera con Egipto solo 15 minutos antes de su cierre. «Hemos vivido mucha tensión. No sé que habría sido de nosotros si no hubiéramos llegado a tiempo. Mi amigo egipcio nos ha salvado la vida», dice Luis Miguel.

En directo hace 16 min 11:10 El Gobierno atribuye la ausencia de España del comunicado de condena al ataque a Israel porque no forma parte del formato El Gobierno ha atribuido la ausencia de España del comunicado de condena del ataque de Hamás contra Israel firmado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania a que no forma parte de este formato de contactos ya consolidado, tras las críticas del PP por esta cuestión. Fuentes diplomáticas han explicado a Europa Press que "se trata de un formato consolidado y existente desde hace varias décadas", al que se conoce como Quint, y que se reúne "para abordar grandes cuestiones internacionales". 10:23 Aumentan a más de 260.000 los palestinos desplazados por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza El número de palestinos desplazados en la Franja de Gaza a causa de los bombardeos de Israel tras la ofensiva lanzada el sábado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) desde el enclave ha ascendido a más de 260.000, según ha informado Naciones Unidas. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha especificado en su último balance que 263.934 personas se han visto desplazadas en el enclave, con 175.486 alojadas en escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) 10:17 Israel confirma un ataque con misil anticarro desde Líbano contra un puesto militar cerca de la frontera El Ejército de Israel ha confirmado este miércoles un ataque con misil anticarro contra un puesto militar cerca de la frontera con Líbano, en medio del aumento de las tensiones en la zona en el marco de la ofensiva lanzada el sábado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) desde la Franja de Gaza. "Se ha detectado un disparo con misil anticarro desde territorio libanés contra un puesto militar cerca de Arab el Aramsha, en la frontera con Líbano", ha dicho el Ejército israelí en un breve mensaje en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. 09:27 China pide apoyo humanitario para el pueblo palestino y apoya la solución de dos Estados El enviado especial del Gobierno chino para Oriente Próximo, Zhai Jun, llamó a proporcionar apoyo humanitario al pueblo palestino tras los bombardeos israelíes en Gaza en respuesta al ataque del movimiento islamista Hamás del pasado sábado y defendió la solución de los "dos Estados". "China busca promover que la comunidad internacional forme una fuerza conjunta para proporcionar apoyo humanitario al pueblo palestino y prevenir una crisis humanitaria, especialmente en Gaza", dijo Zhai en una conversación telefónica con Osama Khedr, ministro asistente para el Departamento Palestino del Ministerio de Exteriores de Egipto. "El secretario espera reunise con altos líderes del Gobierno israelí y continuar las discusiones que él y el presidente (Joe Biden) han estado teniendo con ellos desde los ataques iniciales del sábado", ha manifestado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller. 07:59 Parte hacia Tel Aviv el segundo avión de Defensa para evacuar a españoles de Israel El segundo avión militar que envía el Gobierno para evacuar a ciudadanos españoles de Israel que han visto sus vuelos comerciales cancelados ha partido hacia Tel Aviv de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las siete de esta mañana, han informado el Ministerio de Defensa. A las 4.30 horas de esta madrugada ha llegado a la base aérea de Torrejón de Ardoz el primero de los vuelos, que ha trasladado desde Tel Aviv (Israel) a 200 españoles y otros ciudadanos de la Unión Europea y de más países. 07:58 Al menos cuatro chilenos muertos por los ataques de Hamás El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, ha asegurado que al menos cuatro chilenos han muerto por los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel. "Por ahora hay cuatro ciudadanos de origen chileno asesinados y una secuestrada. Esa es la información que sé", ha precisado Artzyeli, según ha recogido el diario chileno 'Biobío Chile'. 07:05 Más de 1.200 muertos en Israel por el ataque sorpresa de Hamás El número de fallecidos en Israel por el ataque sorpresa del sábado del movimiento islamista Hamás superó este miércoles los 1.200 y los heridos superan los 2.900, mientras continúa el intercambio de fuego con las milicias de la Franja de Gaza. Esta cifra de fallecidos, difundida por medios locales citando a los servicios de emergencias médicas, marca un importante aumento respecto al último informe, que había confirmado alrededor de 900 muertos. Del lado gazatí, el Ministerio de Sanidad palestino registra hasta el momento al menos 900 muertos por los bombardeos israelíes de represalia y más de 4.500 heridos. 06:37 Los ataques de Israel a Gaza han matado ya a 4 empleados de la UNRWA La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha señalado este martes la muerte de cuatro empleados en ataques llevados a cabo por Israel contra la Franja de Gaza tras la ofensiva lanzada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí. Parte del personal del organismo se está refugiando en algunas de las escuelas que tiene en la zona, aunque 14 instalaciones han sufrido daños. "La agencia de la ONU también es una víctima del conflicto", indica. 06:19 Biden subrayó la "necesidad" de una condena internacional a Hamás El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó este martes la "necesidad" de una condena "inequívoca" a los ataques de Hamás en Israel durante una llamada con el primer ministro ese país, Benjamin Netanyahu. Durante la conversación, en la que también participó la vicepesidenta Kamala Harris, Biden dio detalles al político israelí sobre la ayuda militar que EE.UU. ha enviado ya a Israel, según informó la Casa Blanca en un comunicado. 06:18 Australia confirma su primer fallecido y Filipinas otros dos en el ataque a Israel El Gobierno de Australia confirmó este miércoles su primer fallecido en el ataque perpetrado el sábado por milicianos procedentes de la Franja de Gaza contra Israel, y también el Gobierno de Filipinas ha confirmado la muerte de dos filipinos. La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, aseguró que "Australia condena inequívocamente los ataques contra Israel por parte de Hamás". 06:09 EEUU negocia con Egipto e Israel sobre los palestinos que quieren huir de Gaza El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, ha confirmado este martes negociaciones con Egipto e Israel respecto a los palestinos que quieren huir de Gaza. "Hemos estado debatiendo con nuestros homólogos en Israel y con nuestros homólogos en Egipto. Y, sin entrar en detalles concretos sobre el paso seguro de civiles y demás, diré que es algo que el Gobierno de Estados Unidos tiene en cuenta a la hora de apoyar cómo lo hacemos operativamente", ha declarado. 06:08 EEUU celebra que la UE no congele el envío de ayuda a los palestinos El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha celebrado este martes que la Unión Europea finalmente no corte la ayuda a los palestinos, pueblo con el que EEUU "no tiene ninguna queja". "Creo que (la UE) dio marcha atrás (al cese de envíos de ayuda a la Franja de Gaza), un paso que celebro. Como he dicho desde este podio varias veces, apoyamos medidas que mejoren los medios de subsistencia y la dignidad del pueblo palestino", ha declarado. 03:23 América apura el plan de salida de sus ciudadanos de Israel Varios Gobiernos de América están tomando medidas urgentes para evacuar a sus ciudadanos de Israel tras los ataques lanzados este fin de semana por militantes del grupo islamista palestino Hamás que ya dejan 900 muertos en territorio israelí, entre los que se cuentan varias víctimas de origen americano. Al menos 14 estadounidenses, 7 argentinos, 2 canadienses, 2 brasileños y 2 peruanos figuran entre las víctimas del ataque de Hamás en territorio israelí, según las últimas cifras oficiales. 03:22 Israel realiza de madrugada casi un centenar de ataques aéreos contra Hamás en Gaza Israel ha realizado durante la madrugada de este miércoles casi un centenar de ataque aéreos contra objetivos de Hamás en el centro de Gaza. Las FDI precisaron que los ataques se concentraron en la zona de Daraj Tufah, que según explicaron sirve como lugar central desde el que los militantes de Hamás lanzan sus ataques. Las FDI también atacaron un edificio supuestamente utilizado por la Yihad Islámica y anunciaron que mataron a varios militantes de Hamás en el cruce de Erez, principal paso fronterizo entre Gaza e Israel. 03:11 Israel denuncia lanzamientos de misiles desde Siria El Ejército de Israel ha denunciado este martes lanzamientos de misiles desde Siria hacia territorio israelí, varios de los cuales han cruzado la frontera y han impactado en zonas abiertas, sin que por el momento haya víctimas. "Las fuerzas de Defensa de Israel responden con fuego de artillería y fuego de mortero al origen del fuego en territorio sirio", ha indicado el Ejército en un breve mensaje en X, la red social antes conocida como Twitter. 03:11 Biden dice que Hamás solo quiere "matar judíos" El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este martes que el único propósito del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) es "matar judíos". "Este es un acto de pura maldad", ha destacado el mandatario estadounidense con respecto al ataque lanzado el sábado por el grupo palestino contra territorio israelí. Por su parte, Hamás ha tildado de "falacias" las declaraciones de Biden, a quien han acusado de estar "a favor de la ocupación más espantosa, racista y odiosa que se conoce en Oriente Próximo". Ver más

No tendrán la misma suerte otros ciudadanos que se han quedado en mitad de la conflicto. «Estoy muy triste y agotado, pero no me preocupa volver cuando mejore la situación. Los proyectos en Israel terminaban a final de año y habrá que terminarlos siempre que se garantice nuestra seguridad».

El viaje inesperado de Raisa y Manuel

Quien no está pensando en volver a Israel es Raisa Luna Simón, otra extremeña, de Jaraíz de la Vera, sorprendida 'in situ' por los ataques de Hamás el pasado sábado. Pisar Jerusalén era un sueño para ella y su padre, Manuel Simón, pero eligieron el peor de los momentos. «Era un viaje que llevaba organizado mucho tiempo. Empezamos en Jordania el 27 de septiembre y los últimos días los pasamos en Israel», cuenta esta matrona del Materno Infantil de Badajoz.

Todo iba de maravilla hasta que el penúltimo día del viaje les despertaron las alarmas sonando en toda la ciudad. «Nos dijeron que ese se suspendía el 'tour' y nos metieron en el búnker del hotel, algo habitual en la zona, decían, pero desde la terraza del hotel se podrían ver lo misiles y mucho humo alrededor de la ciudad. Nada parecía muy normal».

Por la tarde se hizo el silencio en Jerusalén y Raisa y su padre decidieron volver al centro la ciudad aunque en mitad del camino les advirtieron: «nos paró un hombre y nos dijo que nos fuéramos a un lugar seguro porque estaban secuestrando a la gente. Estábamos muy asustados, pero seguimos hasta el centro porque era un sitio sagrado que nunca atacan y era seguro».

El problema llegó a la mañana siguiente (el pasado domingo) cuando debía salir el vuelo desde Tel-Aviv para traerles a Madrid vía Estambul. «Estaban todos cancelados, no nos daban ninguna solución y fue muy angustioso. Solo nos decían que hiciéramos colas, pero para nada porque los aviones no salían por el riesgo de los misiles. Había gente desesperada comprando nuevos billetes de hasta mil euros».

Pero tuvieron suerte y tras seis horas en una cola avisaron de la salida de un avión a Estambul con dos plazas libres. «Salimos corriendo y pudimos cogerlo. Fue una suerte, pero ha sido una experiencia horrorosa, hemos pasado muchísimo miedo, ha sido como estar dentro de una película y estoy muy triste. Había miles y miles de personas atrapadas en el aeropuerto. Pensábamos que no podríamos salir de allí y no sé que habría sido de nosotros», relata ya desde Jaraíz pero con el susto aún en el cuerpo. «Me da mucha pena lo que pasa en esa zona. En Jerusalén convive una mezcla de culturas muy interesante y el ambiente era fantástico. Y en Cisjordania, que visitamos el viernes, también se respiraba calma y la gente nos decía que solo querían vivir en paz», señala Raisa, agradecida de haber nacido lejos del conflicto.

Habla el imán de Badajoz, Adel Najjar: «Ojalá los palestinos fuéramos ucranianos»

Hace casi 30 años que Adel Najjar, imán de Badajoz y representante de la comunidad islámica en Extremadura, se asentó en la región, pero vive pegado a las últimas noticias de su tierra natal, Palestina. Allí vive tanto su familia como la de su mujer y miran con preocupación la última ofensiva en la zona. «Llevamos 75 años de ocupación y de opresión por parte de Israel, pero esto que está pasando ahora va a ser muy grave, no sé como terminará», cuenta.

Está viviendo con mucha preocupación la situación actual, pero recuerda que el pueblo Palestino lleva mucho tiempo «discriminado, sufriendo violencia y opresión pero Israel parece estar por encima de todo». Por eso, echa de menos una condena internacional: «Ojalá fuéramos ucranianos; nos sentimos abandonados». Adel Najjar rechaza la violencia y no quiere que se relacione a Palestina con Hamás, «no se puede apoyar al agresor», por eso pide el cese de la guerra y una solución justa para Palestina. «Nosotros reclamamos el derecho a vivir, pero no nos dejan vivir», exclama.