«Una guerrilla no es comparable con un ejército»

Preocupación. Es el sentimiento constante en el que viven desde el pasado sábado Hussein Abo y Elisabeth Masero. El primero es un gazatí que vive en la región. La segunda es una extremeña que ha vivido casi seis años en los territorios palestinos y que sigue trabajando con las ONG’s sobre el terreno. Los dos dan su visión sobre el último estallido de violencia en Oriente Próximo, hablan de cómo está la población en la zona y hacen un repaso histórico para poner en contexto la situación.

«No hay comunicaciones, no puedo hablar con mi familia, estoy muy preocupado, con el corazón encogido. Ten en cuenta que en Gaza viven dos millones de personas de las que un millón son niños y los ataques y los bombardeos van contra la población civil», es lo primero que lamenta Abo. Este gazatí recuerda cómo de precaria era la situación en la Franja hace cuatro años, la última vez que visitó el lugar junto a su esposa, extremeña: «Todo está cerrado, son humillaciones constantes, la situación allí es una tragedia. Una guerrilla como Hamás no es comparable con un ejército. No es una guerra porque es totalmente desigual. Se enfrentan pistolas contra tanques. Es Israel la que ocupa», subraya.

Un argumento que también señala Elisabeth Masero, una cooperante extremeña que ha trabajado casi seis años en territorios palestinos con la ONG ‘Paz con dignidad’, con la cual sigue ayudando en España a las organizaciones palestinas locales: «Es brutal lo que está ocurriendo. Allí están trabajando a destajo para atender a los heridos con los pocos medios que tienen. La comunidad internacional debe intervenir para que paren los ataques cuanto antes porque quien lo está pagando, y lo va a seguir pagando, es la población civil», reclama. «Lo que ha hecho Hamás no es justificable pero hay que entender todas las piezas del puzzle. La primera violencia viene del que oprime, de un sistema colonial y de apartheid desde hace 75 años. Solo en 2023, 260 palestinos han sido asesinados y con total impunidad, en 2014 Israel mató a más de 1.000 palestinos en un solo mes, Gaza lleva desde hace 16 años bloqueada por tierra, mar y aire... Y parece que se está obviando esa parte», apunta. «En los territorios palestinos todos los días hay demoliciones de hogares, detenciones administrativas por ondear la bandera palestina, hay un muro de 800 kilómetros rodeando Cisjordania, asentamientos de colonos en pueblos palestinos, controles militares, detenciones de niños y niñas como si fueran adultos y torturas. Todo esto también es violencia», añade.

Por todo ello, esta cooperante denuncia la «doble vara» de medir de la comunidad internacional: «Hay herramientas para parar esto, ya se han utilizado en situaciones similares. Vemos las sanciones interpuestas contra Rusia. O también se puede hacer un embargo del comercio de armas con Israel. Pero en lo político y sobre todo en lo económico no interesa», dice.

Misma visión aporta Abo, quien se muestra devastado: «Estoy muy decepcionado por las críticas, por los líderes políticos, hay un borreguismo total de lo que dicen los Estados Unidos y, de repente, nos hemos convertido de víctimas a verdugos. No es nada ético utilizar armas de última tecnología, de destrucción masiva, contra la población civil como hace Israel y son ellos los que ocupan. ¿Qué quieren que hagamos? En la Carta de las Naciones Unidas figura el derecho a defenderse de una agresión, de la ocupación. Los palestinos sufren una política de apartheid. A nuestras mujeres las violan, los colonos queman pueblos enteros. Civiles no hay en la sociedad israelí porque son o colonos, que vienen de Rusia, de Ucrania, de Argentina, de otros países, o han pasado por el Ejército. Hacen fiesta cuando se ataca a los palestinos. En Gaza cortan el agua, la luz, los combustibles, el paso de alimentos, como si fuera algo normal. ¿Qué culpa tiene la población? Hay que distinguir una cosa de la otra. Y ahora veo que se está confundiendo la causa palestina con otros temas que nada tienen que ver. No puedo decir otra cosa más», expresa.

Este corte de suministros que menciona Abo es otra de las principales inquietudes de Masero: «Gaza está sitiada, el único paso que tiene es por Egipto e Israel lo ha bombardeado. Hay que presionar para que se abra un corredor humanitario para que puedan entrar medicinas, porque ya hay un déficit de medicamentos básicos y son esenciales para poder salvar vidas», remarca.

Desde la primera intifada, el conflicto palestino-israelí ha dejado 13.418 víctimas mortales, de las que 11.652 eran palestinas frente a los 1.766 israelíes, según los últimos datos del Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados B’Tselem