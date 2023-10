El Gobierno descarta soterrar las vías del tren en Navalmoral de la Mata. Así se lo ha hecho saber el secretario de Estado en funciones de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, en una reunión que ha mantenido este miércoles con el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín. Esto va contra la petición que ya ha hecho en varias ocasiones el gobierno de María Guardiola, que considera un objetivo "irrenunciable" que el trazado de la alta velocidad a su paso por Navalmoral de la Mata sea soterrado. En cambio el ministerio entiende que cambiar ahora el proyecto puede retrasar la puesta en marcha de la alta velocidad y poner en riesgo los fondos europeos destinados a su ejecución. Esta decisión supone, por tanto, mantener el diseño tal cual está previsto, es decir, utilizar las vías de la línea convencional pero con mejoras en pasos inferiores.

El encuentro se ha llevado a cabo un día después de la celebración en Madrid del VII Foro Ibérico Económico y Social organizado por la Plataforma Corredor Sudoeste Ibérico y que ayer reunió en el auditorio Castellana 33 a unas 250 personas entre representantes políticos y empresarios de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Portugal. En el mismo se trató la necesidad de que el corredor sudoeste ibérico, es decir, la conexión entre Madrid y Lisboa por alta velocidad, que pasará por Extremadura, sea una realidad al menos antes del mundial de fútbol 2030. Desde la plataforma que promueve esta red ferroviaria, no se posicionan sobre cómo debe ser el proyecto de las vías en Navalmoral, pero sí exigen que las discrepancias se solucionen cuanto antes. "Pedimos que se solucione con urgencia para que el corredor funcione cuanto antes. Lo que no queremos es que ocurra como en Castilla-La Mancha, con el tramo entre Toledo y Talavera de la Reina, que tenía que estar terminado hace tres años. No queremos que esto vuelva a pasar", exige el presidente de este colectivo, Antonio García Salas.

Por otro lado, el secretario de Estado de Transportes ha avanzado también que en noviembre se pondrán en funcionamiento las vías electrificadas entre Plasencia y Badajoz, por las que circulará un tren Avant. Puede alcanzar los 250 kilómetros por hora y estará disponible tanto para uso comercial como de pasajeros. "En esas fechas esperamos hacer el primer trayecto de un tren que es un ejemplo de electrificación", ha explicado David Lucas después de la reunión. Este hito llega también tarde, pues el compromiso era que la electricidad en este tramo estuviera en servicio durante este pasado verano. Ahora será en noviembre, aunque tampoco se da una fecha concreta.

Más avances en el tren

En el encuentro se han tratado también otros temas como los trabajos que se llevan a cabo en otras líneas, Mérida-Puertollano o Mérida-Sevilla, o en la línea del AVE, "que avanza buen ritmo en toda la conexión", ha explicado David Lucas y recoge Efe. "Extremadura es una prioridad para este Gobierno y este Ministerio, desde 2018 hemos invertido ya 1.111 millones de euros, lo que supone un 365% más que en el período anterior, y en licitaciones 1.500 millones", ha señalado Lucas, que ha pedido la convocatoria del Pacto por el Ferrocarril.

Por su parte, el consejero ha explicado que en el encuentro ambos han hecho un repaso de los asuntos de sus departamentos, ha señalado que "queda mucho trabajo por hacer en materia ferroviaria, aunque es cierto que se han hecho inversiones en los últimos años". Sobre el corredor que unirá Madrid con Lisboa ha señalado que "nos preocupa la parte que transcurre por Castilla La Mancha", y ha advertido que "vamos a ser muy exigentes con los plazos".