Los informáticos no quieren ser docentes en Extremadura

Extremadura no encuentra profesores de Informática para cubrir las plazas vacantes que surgen en sus institutos. Desde que comenzó el curso escolar, el pasado 11 de septiembre, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha realizado al menos siete llamamientos extraordinarios y en cinco de ellos se han ofertado plazas para estos profesionales: 14 puestos para impartir clases de Informática y 13 para la materia de Sistemas y Aplicaciones Informáticas. La mayoría para todo lo que queda de curso. Y esto, admiten desde la consejería, «indica la problemática situación de estas dos especialidades en concreto».

Hay vacantes que no se han podido cubrir para todo el curso ni ofertándose en varios llamamientos urgentes. Este hecho, prosigue la administración educativa, «denota la problemática que la Consejería de Educación tiene ante sí de encontrar personal con los requisitos de titulación exigidos dispuestos a ejercer como profesores». Por eso, además, junto a otras comunidades, Extremadura ha solicitado al Ministerio de Educación que permita que los profesionales de diversas especialidades, como la Informática, puedan impartir clases sin tener la formación pedagógica necesaria (el máster de Formación del Profesorado o el antiguo Certificado de Aptitud Pedagógica), como se ha estado haciendo en los últimos dos cursos como medida excepcional por la pandemia de covid.

Desde Educación explican a este diario que las especialidades relacionadas con la Informática tienen una tasa de desempleo «prácticamente inexistente y eso, sumado al coste en tiempo y económico que supone la obtención del máster de formación del profesorado, y a las condiciones laborales ofertadas en empresas privadas, dan como resultado que muchas de las personas que se encuentran en las listas extraordinarias no se encuentran en búsqueda activa de puestos como profesor con una duración temporal». Y se trata, asegura, de un problema común que sufren todas las comunidades autónomas en estos momentos.

«Nuestros alumnos de 2º y 3º están ya trabajando porque hay una demanda laboral tremenda» Jesús Torrecilla - Director de la Escuela Politécnica de la UEx

Así lo asegura también el director de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura (UEx), Jesús Torrecilla. «Está ocurriendo en todo el país porque hay unas posibilidades laborales tremendas en el sector tecnológico. Hay tanta demanda de profesionales de la Informática por parte de las empresas que todos los que salen de las facultades están trabajando, tienen buenos puestos y no hay una migración al sector de la educación como puede ocurrir en otras profesiones», destaca.

Alumnos contratados sin terminar la carrera

De hecho, Torrecilla cuenta la situación real que ya se aprecia en las aulas: «De nuestra escuela salen cada curso alrededor de 60 ingenieros, pero nos entran 160 nuevos alumnos cada año, ¿sabes por que hay ese desfase? Porque nuestros alumnos de segundo o tercer curso están ya trabajando en empresas sin haber acabado la carrera, los contratan las empresas antes de que terminen y entonces reducen un poco la marcha para acabar sus estudios. Y eso nos está pasando en todos los títulos de la Politécnica».

Aunque a priori que el sector tecnológico tenga pleno empleo en los últimos años no parece ni mucho menos un problema, la falta de estos profesionales tecnológicos que acaban dedicados a la docencia sí podría suponer un obstáculo para la formación de los estudiantes extremeños, principalmente en estos momentos solo en los institutos (aunque advierten de que podría llegar a ser un problema a largo plazo también en la universidad).

Esta situación se ha abordado ya entre los profesionales porque la solución no parece sencilla a corto plazo. «Lo primero que tendríamos que hacer es reducir la tasa de abandono para poder egresar a más gente y quizás aumentar el número de alumnos para poder dar respuesta también a las empresas, porque con los 60 egresados cada año no se arregla el problema que tiene la empresa, le haría falta al menos el doble», añade Torrecilla. No obstante, la facultad no tiene capacidad ahora mismo para crear más plazas en esta titulaciones. «Habría que repensar los espacios, la plantilla y los laboratorios». Por esto para el director de la Politécnica la solución no pasa solo por ahí:«hay muchas vías que se podrían explorar, como que las empresas se acerquen más a los centros educativos». La solución, en todo caso, no es sencilla ni se vislumbra a corto plazo.

Solución: ni sencilla ni a corto plazo

No es fácil poner fin a esta situación, que es global. Nos falta gente formada para trabajar en las empresas y también docentes, pero como no hay profesores tampoco se pueden dotar más plazas para formar a más profesionales», opina Carlos Rodríguez, vicepresidente de Asociación Empresarial Extremeña de Tecnologías de la Información y Comunicación (Aextic).

En la misma línea que Torrecilla, señala que el primer problema que existe es la falta de recursos humanos en las propias empresas de tecnología no solo en Extremadura y España, sino también a nivel mundial. «No hay suficiente gente para las plazas que se ofertan. El sector tiene paro cero y esa falta de demandantes ha provocado además que en los últimos años haya habido una subida de salarios y que incluso algunos docentes hayan dejado sus puestos para incorporarse a las empresas porque están ofreciendo muy buenas condiciones».

«Al haber más oferta que demandantes, la empresas privadas han mejorado sus condiciones» Carlos Rodríguez - Vicepresidente de Aextic

Desde los institutos se ha planteado la opción de que los profesionales de las empresas se encargaran también de impartir clases, pero no es fácil que las empresas ni los trabajadores acepten un segundo empleo. «No hay informáticos en paro y en cualquier empresa ganan más y en ocasiones sin tener incluso que desplazarse», valora Saturnino Acosta, secretario de Acción Sindical de ANPE en Extremadura, que opina que de momento los problemas son puntuales en la región aunque podrían agravarse en el futuro.

¿Nuevas listas extraordinarias?

Desde el sindicato PIDE han planteado a la Consejería de Educación la convocatoria de nuevas listas extraordinarias en las especialidades más necesarias para intentar encontrar candidatos:«es la única manera de gestionar esto y además sirve para tener unas listas más eficientes y limpiar las anteriores, porque la gente que de verdad se quiera mantener tendría que volver a presentar la documentación», señala el vicepresidente de PIDE, Alfredo Aranda.

Tras un año de oposiciones en Secundaria, lo habitual es que tanto las listas ordinarias como las supletorias se hayan nutrido de personal, pero a efectos prácticos no siempre ocurre así. «Hay tribunales que ponen muy caro entrar en las listas y nos encontramos con estos problemas».