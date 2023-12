El SES recurrirá al Supremo que los enfermeros no puedan dirigir los centros de salud

La Junta de Extremadura recurrirá una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que establece que los enfermeros no pueden dirigir los centros de salud de la región y que los médicos son los únicos que pueden asumir esa responsabilidad. Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García, quien ha manifestado que desde el Gobierno autonómico apoyan la "gestión eficiente y satisfactoria" de los profesionales de enfermería, así como de los facultativos que realizan estas funciones, pero apuestan por "agotar la vía judicial".

"Respetamos la sentencia como no puede ser de otra manera", ha señalado la dirigente extremeña, si bien, ha especificado que se interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en el que ya se está trabajando, para "argumentar la situación real a día de hoy". En concreto, el fallo determina que los centros sanitarios deben ser dirigidos exclusivamente por titulados del grupo A1 (médicos, veterinarios, farmacéuticos) y que a tales cargos no pueden acceder titulados del grupo A2 (enfermeros, fisioterapeutas y trabajadores sociales).

"Tenemos 29 centros que están dirigidos por profesionales que no son médicos, farmacéuticos o veterinarios, sino que corresponden al nivel profesional A2 y la gestión es igual de satisfactoria que la de los compañeros que están en el nivel A1", ha detallado. "Nosotros defenderemos nuestra realidad y apoyaremos la gestión que están realizando los profesionales de salud en nuestra comunidad", ha subrayado García. En caso de que el Supremo rechace este recurso, se acatará la sentencia "como no cabe otra medida". "Desde esta consejería mostramos el apoyo a la gestión eficiente y satisfactoria que están haciendo los profesionales en el Servicio Extremeño de Salud (SES)", ha reiterado.

Cabe indicar que la sentencia, que no será firme hasta finales de enero, da respuesta a un recurso presentado por el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) contra parte del Reglamento General de Organización y Funcionamiento de la Atención Primaria de Salud de la región, que la Junta aprobó el pasado mes de mayo. En concreto, se centró en los artículos relativos a que los médicos y enfermeros podrían ocupar la dirección y subdirección de las zonas de salud, las coordinaciones de urgencias, así como de los puntos de atención continuada en atención primaria.

La postura del sindicato Satse

En este procedimiento judicial, el Gobierno regional aparece como parte demandada y el Sindicato de Enfermería Satse como codemandada. El portavoz de este colectivo sindical, Gonzalo Gallego, ha manifestado que los servicios jurídicos estudiarán si se adhieren al recurso del SES. Otra opción sería modificar el articulado que regula las direcciones y subdirecciones de zona. Ha destacado que "en ningún caso" los enfermeros que dirigen estos centros hacen funciones asistenciales, sino de coordinación administrativa, como pedido de material o solventar incidencias.

"En ningún caso se entra a afectar a la labor que hacen los médicos y su relación con sus pacientes", ha remarcado Gallego, quien considera que "cualquier grado universitario debería estar englobado en el grupo A1", de manera que "si la Administración, que tiene la capacidad para hacerlo, reclasifica" a los enfermeros y fisioterapeutas en ese nivel profesional A1 "salvaríamos perfectamente el problema de la sentencia".

Según ha informado el portavoz sindical, en la actualidad hay un total de 112 equipos de atención primaria en los que los subdirectores son enfermeros, además de otros 27 enfermeros y tres fisioterapeutas que son directoras de zona. "Ahora mismo tenemos a 150 personas que están desarrollando una función muy buena en esos centros y que no van a poder seguir pese a que han sido elegidos por los propios miembros de los equipos, incluidos los médicos", ha señalado.

"Habrá que explicarle a la población que, a pesar de que estamos reiterando la falta de médicos continuamente, que es un problema acuciante de la atención primaria en Extremadura, si solo los profesionales del grupo A1 pueden desarrollar funciones de dirección y subdirección de zona, se les van a tener que dar una serie de horas en las que no van a pasar consulta y, por lo tanto, no van a atender a los usuarios", ha advertido Gallego. "Los médicos, en muchos casos, no realizaban esas funciones porque no tenían tiempo para hacerlo", ha apostillado.