Los extremeños dicen 'sí' a la mascarilla

En las últimas semanas ya era común encontrar gente con mascarillas en los aledaños de los centros de salud. Y esta mañana en el Plaza de Argel de Cáceres eran pocos lo que llegaban sin ellas. Algunos ya las traían puestas, otros las desembolsaban en la misma puerta de acceso y había también quien todavía desconocía la nueva norma y llegaba sin ella, pero mayoritariamente los extremeños apoyan su obligatoriedad.

«Si sirve para evitar los contagios me parece bien, porque hay muchas personas mayores en los centros de salud y debemos cuidarlos, aunque siempre ha habido gripe y nunca las hemos usado", recuerda José Ramón Redondo. Aunque le parece una norma de sentido común, reconoce que lo que no le parece bien del todo es que sea una obligación "por decreto ley" y apela más a la responsabilidad individual.

A esa responsabilidad apela también Carlos Casado pero fuera de los centros de salud. "Me parece que está bien la obligación de usar las mascarillas ahora para cortar las transmisiones de virus y son los centros de salud donde están las personas más vunerables, en otros lugares debe primar la responsabilidad de cada uno". No obstante, Carlos cree que con las enfermedades respiratorias "siempre hemos llegado tarde".

Pero precisamente la falta de esa responsabilidad en ocasiones es a la que apela Héctor Madrigal, que considera que la medida debería haber llegado antes para frenar los contagios de las últimas semanas. "En mi familia hemos pasado el covid la semana pasada, yo caí el sábado y ya soy negativo, así que sí creo que son necesarias especialmente en lugares donde estás las personas mayores que debemos proteger". Antes de que fuera una obligación, él ya venía usando la mascarilla en su trabajo, en centro especial de empleo. "Es una forma de protegerte a ti mismo y también a los demás".

Esa es la razón por la que Juana García lleva siempre consigo la mascarilla y se la pone hasta en el autobús. "Cuando veo aglomeración de gente me la pongo, por mí y por los demás, debemos salvaguardarnos los unos a los otros", cuenta a las puertas del centro de salud cacereño. Y si la cree necesaria en el autobús, mucho más en centros sanitarios: "es que ahí dentro hay gente con una tos importante. Quizás habría que haberla puesto obligatoria antes, pero por lo menos ha llegado, es muy lógico con la que tenemos encima", dice.

A Lucas Salas también le parece una buena medida porque él es una persona delicada de salud. "Tengo un cáncer de próstata, hay muchos virus y las aglomeraciones son un peligro", cuenta mientras enseña varias mascarillas que lleva en los bolsillos. Dice que la semana pasada estuvo en la operación de su hermana y en el hospital ya les obligaron a ponérsela "y con toda la razón".

Con menos provisiones de mascarillas llegaba al centro de salud cacereño Ana León. "No me acordaba de esta nueva obligación, había escuchado algo, pero no veo la tele y no estoy muy puesta en estas cosas". Así que para poder entrar en el centro tuvo que pedir que le dejaran una mascarilla. Ella entiende que la medida se haya impuesto para proteger a personas mayores como su abuela, pero no comparte que sea una obligación. "Es que es como volver atrás y revivir la pandemia".

Sin embargo, para Ana Corchado es como si esa situación del pasado no se hubiera terminado. "Soy sanitaria y antes de que fuera obligatoria yo ya me la ponía, nunca he dejado de usarla porque viene muchas personas mayores y hay que prevenir y cuidar a la gente". Por eso cree que es necesario su uso en ciertos sitios al menos mientras dure el repunte de los virus respiratorios.

Opina lo mismo Raquel Blanco, que llega al centro sanitario acompañada de su familia y con los virus dentro del cuerpo. "Estamos enfermos y creo que es necesaria ponerse la mascarilla ahora en los centros de salud y en todos sitios. Los que estamos enfermos para no contagiar y las personas que están sanas para protegerse a sí mismas".