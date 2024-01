Extremadura recurrirá la orden que obliga a usar mascarillas en los centros sanitarios

El gobierno extremeño plantea presentar un recurso ante la Justicia contra la orden del Ministerio de Sanidad que obliga a usar mascarillas en los centros sanitarios desde este jueves.

Según ha confirmado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, los servicios jurídicos de la consejería están estudiando las medidas legales oportunas contra la orden que el ministerio aprobó este pasado miércoles y que es de obligado cumplimiento en todas las autonomías desde este jueves.

"Acatamos la decisión por imperativo legal, pero los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de recurrirla, porque no se ha escuchado a los técnicos, no se ha seguido el procedimiento habitual en la toma de decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y se ha tratado con una imposición lo que no se ha conseguido con unanimidad el pasado lunes", señaló ayer la consejera extremeña. En todo caso, destacó, que Extremadura respalda el uso de las mascarillas y recomienda su uso de manera general en los centros sanitarios.

No es la primera comunidad que anuncia un recurso a la obligación de utilizar mascarillas en los centros sanitarios, a la que se oponen 11 de las 17 comunidades autónomas del país. Entre ellas, País Vasco, que también ha anunciado ya la presentación de un recurso porque considera que el Ministerio de Sanidad no ha presentado argumentos que avalen su decisión ni ha cumplido con las previsiones legales exigibles en la adopción de esta medida "absolutamente excepcional", según informa Efe.

Hay que recordar que fruto de esas desavenencias, para rebajar el enfrentamiento entre las autonomías el ministerio ha decidido permitir que se retire la obligación de usar mascarillas y se convierta en recomendación cuando se registre un descenso de las infecciones respiratorias durante dos semanas consecutivas.

Extremadura acatará la "imposición" de Sanidad sobre la mascarilla pero estudia la presentación de un recurso