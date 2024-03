Guardiola confirma que Extremadura no pagó a ninguna empresa de la trama Koldo

Extremadura no pagó a ninguna de las empresas relacionadas con el caso Koldo, tal y como la Junta informó a este periódico ayer, y así lo confirma la presidenta María Guardiola que afirma la existencia de facturas proforma emitida por una sociedad de Koldo y que trató de vender a Extremadura mascarillas, pero asegura que no se ha producido "ningún pago a ninguna de estas empresas relacionadas con la trama". Y esta es la conclusión que se extrae del proceso de revisión de facturas efectuado por el Ejecutivo regional.

No obstante, Guardiola asevera que se sigue investigando y si se detecta algún algo que "deba ser objeto de análisis y estudio, se pondrán en manos de la justicia".

Asimismo y de momento, la Junta no ha contactado con el exconsejero socialista de Sanidad, José María Vergeles, quien aseguró ayer que, durante la pandemia y el confinamiento, "hubo muchas empresas en esa época que se ofrecieron. Nosotros solo compramos a las que no pedían anticipo y sus productos estaban certificados. Y esta empresa no cumplía ningún requisito, así que nada se les compró".

En este sentido, fuentes del PSOE regional señalaron a este periódico que "es cierto que se produjeron contactos por parte de las empresas con la Junta de Extremadura, pero como hicieron otras muchas empresas en el contexto de la pandemia". "La Junta de Extremadura siempre siguió las indicaciones del Consejo Interterritorial de Salud y, en ningún caso, la Administración regional contrató material con empresas que reclamaban un pago por adelantado", apostillan.

Como se recordará, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, epicentro de la investigación sobre el caso Koldo, por el presunto cobro de comisiones irregulares a través de la concesión de contratos de suministro de mascarillas en el peor momento de la pandemia de coronavirus, habría intentado vender 700.000 cubrebocas a la Junta de Extremadura por 1,7 millones de euros, pero esta compraventa no llegó a materializarse.